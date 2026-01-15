El crecimiento del PIB del Reino Unido se aceleró al 0,3% en noviembre

Durante el periodo comprendido entre septiembre y noviembre, la economía del Reino Unido experimentó una variación positiva del 0,1% en su producto interior bruto, dejando atrás varios meses de estancamiento económico. Según la Oficina Nacional de Estadística (ONS), este repunte está directamente asociado con el comportamiento favorable de los servicios y la producción manufacturera, sectores que lograron compensar la caída registrada en la construcción. Los datos oficiales muestran que en noviembre se produjo un avance en el PIB del 0,3%, un giro respecto a la leve caída registrada en octubre.

De acuerdo con la ONS, el mes de noviembre permitió observar un crecimiento en el área de servicios, que se incrementó un 0,3%, acompañado de una subida notable del 1,1% en el sector de la producción. La construcción, por el contrario, descendió un 1,3% durante el mismo mes, lo que demuestra un comportamiento desigual entre los principales sectores económicos. El medio informó que aunque los servicios y la industria empujaron la economía al alza, el retroceso de la construcción ha limitado el impacto general del crecimiento.

Tal como publicó la Oficina Nacional de Estadística, la recuperación económica británica en noviembre contrastó con el descenso registrado en octubre, cuando el PIB cayó un 0,1%. Además, confirmó que la expansión de 0,3% de noviembre también mejora el dato de septiembre, mes en el que el PIB aumentó solo un 0,1%. Este patrón sugiere una reanimación moderada en el ritmo de crecimiento del país al finalizar 2025.

La ONS detalló que el sector servicios, que representa la mayor parte de la economía británica, impulsó la recuperación a través de actividades diversas, mientras que la industria manufacturera también contribuyó al alza, aunque en menor medida. Sin embargo, la situación en el ámbito de la construcción reflejó un desempeño negativo. La caída del 1,3% en la construcción pone en evidencia los retos específicos del sector, que no logró acompañar el impulso registrado en otros rubros clave de la economía.

El medio especificó que la medición trimestral, que evalúa la actividad económica durante los tres meses previos a noviembre, mostró un leve incremento del PIB del 0,1%, revirtiendo el estancamiento registrado en los tres meses previos a octubre. De acuerdo con la ONS, este avance trimestral sugiere una tendencia de recuperación pausada, respaldada principalmente por el dinamismo en los servicios y la industria productiva.

El comportamiento disímil de los sectores económicos invita a analizar los factores que presionaron a la baja el desempeño de la construcción, mientras que servicios e industria dieron soporte al crecimiento global. Según comentó la ONS, estos resultados permiten afirmar que la economía británica cerró el penúltimo mes de 2025 con señales de resistencia, aunque los desafíos permanecen vigentes, especialmente en sectores como la construcción.

La publicación oficial de la ONS subraya la importancia de los servicios en la economía del Reino Unido y cómo su buen desempeño incide de manera directa en el resultado general del PIB. Igualmente, la positiva contribución del sector de producción indica cierta reactivación industrial, mientras que la disminución de la construcción pone de manifiesto la necesidad de atender las causas que han limitado su evolución reciente.

En el contexto británico, el comportamiento del PIB en noviembre se interpreta como un síntoma de avance tras una etapa marcada por la incertidumbre y la falta de dinamismo económico. La ONS continúa vigilando las tendencias sectoriales para evaluar el sostenimiento de este crecimiento, y sus reportes mensuales ofrecen perspectivas sobre la salud económica nacional, tal como se reflejó en la información publicada para el cierre de noviembre de 2025.