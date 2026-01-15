EEUU envía ayuda humanitaria a Cuba para apoyar a los afectados por el paso del huracán 'Melissa'

El más reciente cargamento de ayuda humanitaria enviado por Estados Unidos a Cuba no sólo consiste en una entrega puntual: de acuerdo con la información proporcionada por Cáritas, se trata del primero de varios envíos previstos, que llegarán también por vía marítima para beneficiar en sucesivas etapas a unas 6.000 familias de las diócesis orientales del país. El primer lote, integrado por 528 kits de alimentos y 660 de higiene, ya ha sido recibido en el aeropuerto de Holguín y se destinará a comunidades afectadas especialmente por las secuelas del huracán Melissa, según informó la organización católica. Esta asistencia, resultado de la colaboración entre Cáritas, Catholic Relief Service y el respaldo técnico de Cáritas Alemania, corresponde a la ayuda material inicial gestionada tras el paso del huracán en octubre por el oriente cubano.

Según publicó Cáritas a través de un comunicado en redes sociales, estos suministros serán distribuidos de forma directa y gratuita a las familias damnificadas de Cacocum y de otras localidades cercanas, golpeadas duramente por el fenómeno meteorológico. Tal como detalló el medio, está en marcha un operativo para asegurar que la entrega se realice sin intermediarios, mediante los equipos locales de la organización, en cumplimiento de los principios y valores de la Iglesia Católica.

Además de ese primer envío recibido en Holguín, la organización anticipó que en los próximos días arribará un segundo lote, con destino a la diócesis de Santiago de Cuba. Se espera que la asistencia continúe arribando sucesivamente, ampliando el apoyo a otras regiones orientales, incluyendo Bayamo-Manzanillo y Guantánamo-Baracoa, con la meta puesta en atender las necesidades de miles de familias afectadas.

De acuerdo con el Departamento de Estado estadounidense, este operativo da cumplimiento a la promesa de la Administración de Donald Trump de aportar tres millones de dólares (cerca de 2,57 millones de euros) en ayuda humanitaria urgente para la población cubana afectada por el huracán Melissa. El medio precisó que el primer envío forma parte de una serie de entregas programadas para asistir a los que se encuentren en mayores condiciones de vulnerabilidad, con mecanismos de distribución que, según el comunicado, buscan limitar la intervención del gobierno cubano y garantizar la transparencia del proceso.

El Departamento de Estado reportó que el plan busca beneficiar directamente a unas 24.000 personas distribuidas en las provincias de Santiago de Cuba, Holguín, Granma y Guantánamo. El primer vuelo chárter que llevó la carga partió desde Miami y tuvo como destino Holguín; tanto este como el siguiente vuelo, programado para llegar a Santiago de Cuba desde la misma ciudad estadounidense, se articulan como parte de un esquema logístico conjunto que involucra a organizaciones locales e internacionales asociadas.

En el comunicado, el gobierno de Estados Unidos recalcó que toda la asistencia se canaliza “en estrecha colaboración con la Iglesia Católica para garantizar que la asistencia llegue al pueblo cubano directamente y sin interferencia del régimen”. Hasta el momento, las autoridades cubanas no han emitido declaraciones públicas sobre estos envíos humanitarios respaldados por Washington, según consignó Cáritas.

El huracán Melissa, catalogado por la fuente como el tercer ciclón de mayor intensidad registrado en el Atlántico, provocó consecuencias particularmente graves en la región. En países como Jamaica, Haití, República Dominicana y Panamá, se confirmaron más de cien fallecidos. En el caso de Cuba, el gobierno informó únicamente daños materiales, sin reportar víctimas mortales. Tras ese episodio, Estados Unidos comprometió un total de 37 millones de dólares (poco menos de 31,8 millones de euros) para atender la emergencia en los diferentes países caribeños afectados, coordinando en el caso cubano los esfuerzos humanitarios por medio de Catholic Relief Services, y evitando la gestión directa del gobierno de La Habana.

El sentido y la motivación detrás de la donación fueron explicados en el comunicado de Cáritas: “El sentido cristiano de la caridad que nos une motiva esta donación del pueblo de Estados Unidos a ciudadanos de Cuba que resultaron perjudicados por un desastroso huracán en octubre del pasado año”. La organización subrayó además que la entrega de los bienes se realizará respetando los principios de la Iglesia.

La distribución directa en comunidades afectadas busca, de acuerdo con el Departamento de Estado citado por Cáritas, asegurar que la ayuda llegue “a los más necesitados, evitando la interferencia del régimen y garantizando la transparencia y la rendición de cuentas”. En ese sentido, la cooperación con entidades eclesiásticas aparece como la vía seleccionada por las autoridades estadounidenses para implementar el apoyo humanitario fuera de los canales estatales cubanos.

La asistencia en curso forma parte de una iniciativa de mayor alcance, enfocada en aliviar la situación de familias perjudicadas por los severos daños que dejó el huracán en octubre, lo que incluye la programación de más cargamentos por vía marítima hacia las principales diócesis del oriente cubano. Tanto los detalles logísticos como los criterios de asignación y distribución han sido coordinados en colaboración con Catholic Relief Service y organismos asociados, según detalló Cáritas en su comunicado público y ratificó el Departamento de Estado en su pronunciamiento oficial.