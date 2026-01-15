Cayetano y Fernando Martínez de Irujo, junto a Alfonso Díez, en el inicio del Centenario de la Duquesa de Alba

Cayetano Martínez de Irujo y su hermano Fernando han asistido este jueves 15 de enero a la presentación de los actos de conmemoración del centenario nacimiento de su madre, Cayetana Fitz-James Stuart, en el emblemático Salón de los Tapices del Real Alcázar de Sevilla.

Al acto también han acudido Rafael Almarcha, cantante del grupo 'Siempre así'; el viudo de la Duquesa de Alba, Alfonso Díez; la que fuera su amiga íntima, Carmen Tello; y la mujer de Cayetano, Bárbara Mirjan.

Cayetano llegaba muy emocionado, asegurando que "es un día muy especial" y que tiene a su madre en el recuerdo "todos" los días. Sin embargo, su semblante cambiaba por completo al preguntarle por la relación con sus hermanos, contestando al reportero: "Esa pregunta no viene a cuento, ¿cómo está usted con los suyos?".

Por su parte, a Carmen Tello se le entrecortaba la voz al asegurar que su amiga íntima "se merece muchísimas cosas que le van a hacer este año por su centenario". Además, ha aprovechado la presencia de las cámaras para desvelar que su marido, Curro Romero, está "mejor" a pesar de haber tenido "otra pulmonía".

Alfonso Díez, uno de los rostros que nunca falla a cualquier homenaje que la familia hace a la Duquesa de Alba, aseguraba que es un acto "muy justificado" y que "todos los días son importantes" cuando se trata de homenajearla.

El programa de actividades que conmemorará el centenario del nacimiento abordará los distintos perfiles de la duquesa, desde su papel como mecenas de las artes y defensora de la tradición andaluza hasta su estrecha vinculación con Sevilla. La celebración incluirá exposiciones, publicaciones y encuentros destinados a poner en valor su legado cultural y social. Además, el Ayuntamiento ha adelantado que la portada de la Feria de Abril de este año rendirá un guiño a su figura.