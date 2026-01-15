Bruselas considera que Groenlandia está cubierta por la cláusula de defensa mutua de la UE

El único precedente de la activación de la cláusula de defensa mutua contemplada en el artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea corresponde a la solicitud formulada por Francia en 2015, tras los atentados del 13 de noviembre en París. La aplicación excepcional de este mecanismo se tradujo en una respuesta coordinada de los Estados miembros para incrementar la participación en operaciones internacionales contra el terrorismo, según informó Europa Press. Este hecho ha posibilitado un debate sobre el alcance de dicha cláusula en contextos territoriales particulares, como el de Groenlandia.

Según publicó Europa Press, la Comisión Europea sostuvo que Groenlandia se encuentra resguardada por el artículo 42.7, a pesar de situarse fuera del bloque comunitario. El argumento parte del estatus de la isla como región autónoma integrada en el Reino de Dinamarca, Estado miembro de la Unión. Este artículo precisa que ante una agresión armada externa en el territorio de un Estado miembro, el resto de los Estados de la UE deben asistir al país afectado utilizando los medios de que dispongan. La ayuda determinada por esta cláusula no se limita a acciones militares y puede contemplar apoyo diplomático, técnico, civil, médico o de otra índole, adaptándose a la naturaleza del incidente y en consonancia con las políticas particulares de cada Estado, incluidas aquellas naciones de la UE que mantienen tradiciones de neutralidad, detalló el medio.

La inclusión del artículo 42.7 en el Tratado de Lisboa establece que la obligación de apoyo colectivo se activa solo cuando se produce una agresión armada en territorio perteneciente a un Estado miembro y orquestada por actores estatales o no estatales externos. La decisión de invocar este mecanismo recae exclusivamente en el Estado miembro afectado, que debe valorarlo como parte de un ejercicio de soberanía política. Una vez realizada la convocatoria, los estados de la Unión adquieren una obligación jurídicamente vinculante de asistencia, explicó Europa Press.

En el caso de Groenlandia, pese a su exclusión formal de la Unión Europea tras abandonar la Comunidad Económica Europea en 1995, los acuerdos vigentes permiten su cobertura bajo el escudo de defensa mutua de la UE, al pertenecer al ámbito de Dinamarca. De modo que, si la isla sufriera un ataque de una potencia externa, Dinamarca, como Estado miembro, podría activar el mecanismo y reclamar apoyo del resto de socios europeos. El tipo y el alcance de la ayuda se decidirían “caso por caso”, en función de las circunstancias particulares del evento.

El mecanismo no exige una intervención explícita de las instituciones de la UE, aunque el Estado miembro que invoque la cláusula puede pedir coordinación entre los países participantes. El Tratado también estipula que estos compromisos deben armonizarse con los asumidos en el marco de la OTAN, considerada la base principal de la defensa colectiva para los miembros de la Unión, informó el medio.

Preguntada por la eventualidad de una operación militar en Groenlandia impulsada por Estados Unidos, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, evitó dar una respuesta directa. Según recogió Europa Press, Von der Leyen declaró: “No es una pregunta aplicable ahora”. En ediciones recientes de ruedas de prensa, la funcionaria incidió en el papel de Groenlandia dentro de la OTAN y en la trascendencia de la seguridad en el Ártico tanto para la Alianza Atlántica como para la Unión Europea.

Von der Leyen enfatizó que Groenlandia puede contar con el respaldo político, económico y financiero de la Unión Europea, según publicó Europa Press, y reiteró que los asuntos relacionados con la protección del Ártico son de primer orden tanto para la Unión como para la OTAN. En sus palabras, la seguridad en el Ártico, por su relevancia estratégica, figura entre los principales intereses europeos y atlánticos, y la UE seguirá abordando estos retos en colaboración con sus aliados y socios, “incluido Estados Unidos”.

Apoyándose en el lema de la OTAN, que expresa la idea de solidaridad colectiva, Von der Leyen subrayó que la cooperación en materia de defensa y seguridad es esencial para afrontar los desafíos en la región ártica. Agregó que la UE mantendrá su implicación en estos debates y planes conjuntos, reforzando los lazos transatlánticos tanto en el plano político como en el operativo.

El medio señaló que la cobertura bajo el Tratado de la UE no implica claridad absoluta sobre la aplicación del apartado de defensa a Groenlandia, dada su condición jurídica particular. Existen posturas legales diversas respecto a la aplicabilidad del artículo 42.7 en un territorio que, si bien responde institucionalmente a Dinamarca, mantiene autonomía y ha optado por permanecer fuera de la UE desde mediados de los años noventa.

En la única ocasión en que el mencionado artículo fue invocado, Francia obtuvo la colaboración de socios europeos para fortalecer medidas como la 'Operación Sentinelle', desplegando a cerca de 10.000 militares y 4.700 miembros de fuerzas policiales y de gendarmería por todo el país, detalló Europa Press. La experiencia francesa sirvió como referencia práctica de la operatividad del artículo de defensa mutua, aunque su aplicación a territorios con estatus diferenciado como Groenlandia aún suscita interrogantes.

En conclusión, siguiendo los mecanismos previstos en el Tratado de la Unión y los compromisos asumidos en el ámbito de la OTAN, el respaldo a Groenlandia en situaciones de hostilidad exterior respondería tanto a principios jurídicos como a decisiones políticas soberanas, matizó el medio. Las autoridades comunitarias insisten en el carácter multilateral de la protección y en la necesidad de coordinación entre la Unión Europea y las estructuras de defensa atlánticas para responder a amenazas que puedan afectar a regiones estratégicas como el Ártico.