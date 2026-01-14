Las FDS denuncian ataques con drones del Ejército sirio en una "escalada deliberada" de las tensiones

Las tensiones se agravaron debido a que, según reportó el Ministerio de Defensa sirio, miembros de la milicia kurdo-árabe resultaron heridos tras una serie de ataques con aeronaves no tripuladas de origen turco en áreas bajo administración compartida al norte y este de Siria. Las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) calificaron estos hechos como una "escalada deliberada" en la zona y denunciaron haber sido blanco de acciones armadas mientras existe un acuerdo de alto el fuego que aún no logra consolidarse entre las partes involucradas, explicó el medio estatal SANA.

De acuerdo con la información difundida por las FDS a través de su canal de Telegram, uno de los ataques ocurrió en la madrugada del miércoles en la aldea de Al Buassi, situada en las inmediaciones de la ciudad de Al Tabqa, gobernación de Raqqa. Un dron turco modelo Bayraktar impactó un puesto de las fuerzas kurdas, provocando la baja de varios combatientes, quienes recibieron asistencia médica tras el incidente. Posteriormente, la organización denunció otros dos ataques atribuidos al mismo tipo de dron en Maskana, una localidad ubicada a 100 kilómetros al sureste de la ciudad de Alepo. Aunque no se reportaron víctimas en este caso, la milicia advirtió sobre la continuidad de una escalada que consideran peligrosa para la región, según consignó el canal oficial de comunicación de las FDS.

El medio SANA también detalló que fuentes del Ministerio de Defensa sirio confirmaron enfrentamientos armados en la localidad de Hamima, al este de Alepo. Estas fuentes acusaron a las FDS de bombardear viviendas habitadas y posiciones del ejército regular sirio. El lunes anterior, el ministerio responsabilizó a las FDS por el envío de efectivos a la zona oriental de Alepo en contradicción con el alto el fuego pactado poco tiempo atrás. Por tal motivo, el ejército anunció el despliegue de refuerzos en Maskana y Deir Hafer, una decisión que las FDS describieron como parte de una estrategia de "desinformación" impulsada desde Damasco. La milicia criticó este aumento en la presencia militar gubernamental y negó estar violando el acuerdo, según publicó SANA.

De acuerdo con los reportes recogidos por SANA y las FDS, los enfrentamientos recientes se produjeron tras unos diálogos infructuosos entre representantes del gobierno central y líderes kurdo-árabes para definir los términos de la inclusión de las fuerzas de autodefensa kurdas, así como de las autoridades locales semiautónomas, en el entramado estatal posterior al colapso del régimen de Bashar al-Assad, que tuvo lugar en diciembre de 2024. Dichas conversaciones no alcanzaron un consenso sobre la integración institucional ni sobre el futuro estatus de las regiones actualmente autónomas, lo que ha creado incertidumbre sobre la duración y el cumplimiento del alto el fuego.

Como ha documentado SANA, en marzo de 2025 el jefe militar de las FDS, Mazloum Abdi, y el presidente de transición, Ahmed al Shara, llegaron a un acuerdo cuyo objetivo era reintegrar bajo control del Estado central todas las estructuras civiles y militares presentes en las áreas kurdas, entre ellas las FDS. Además, se pretendía establecer un cese de hostilidades de alcance nacional. Sin embargo, diferencias persistentes sobre la manera de implementar la integración han dificultado que dicho entendimiento se lleve a la práctica, prolongando la volatilidad en los frentes del norte y este sirios.

Mientras tanto, las acusaciones cruzadas entre ambas partes continúan intensificando el clima de desconfianza. Las FDS han alertado sobre el riesgo de una escalada armada, refiriéndose a los ataques aéreos turcos y a las operaciones terrestres del ejército sirio como amenazas directas a la seguridad en las zonas donde conviven diversos grupos étnicos y políticos. Por parte del gobierno central, el despliegue de refuerzos en puntos estratégicos y las reiteradas acusaciones sobre el incumplimiento del alto el fuego reflejan la falta de avance en la normalización de la situación militar y política, según información difundida por SANA.

Las comunidades locales permanecen expuestas a los enfrentamientos y bombardeos, que mientras no se logre avanzar en el proceso de integración política y el establecimiento de un acuerdo efectivo sobre el control de estos territorios, continúan alterando la estabilidad y limitando cualquier perspectiva de pacificación duradera, según lo revelado en los diversos comunicados recogidos por SANA y los canales oficiales de las FDS.