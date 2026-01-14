La cadena estadounidense Saks se declara en quiebra

La cadena estadounidense multimarca de lujo Saks Global ha iniciado un proceso voluntario de quiebra bajo la protección del Capítulo 11 de la legislación de bancarrotas en Estados Unidos con el fin de facilitar su transformación, según ha informado la compañía, que ha nombrado como nuevo consejero delegado a Geoffroy van Raemdonck, quien anteriormente se desempeñó como CEO de Neiman Marcus.

Saks Global, cuya quiebra se produce alrededor de un año después de la adquisición de Neiman Marcus, ha obtenido un compromiso de financiación de aproximadamente 1.750 millones de dólares (1.501 millones de euros) incluyendo 1.500 millones de dólares (1.207 millones de euros) de un Grupo Ad Hoc de tenedores de bonos senior garantizados de la empresa y aproximadamente 240 millones de dólares (206 millones de euros) de liquidez adicional de los prestamistas de la firma.

Tras la aprobación del tribunal, la financiación del Grupo Ad Hoc proporcionará amplia liquidez para financiar las operaciones y las iniciativas de reestructuración de Saks Global.

"Este paquete de financiación fortalecerá el balance de la compañía y la posicionará para un futuro sólido y estable, mientras continúa ofreciendo a los clientes experiencias de compra de lujo multimarca inigualables", ha indicado Saks global, subrayando que las tiendas y las experiencias de comercio electrónico en Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus, Bergdorf Goodman, Saks OFF 5TH, Last Call y Horchow permanecen abiertas.

Asimismo, como parte del proceso de quiebra bajo el Capítulo 11, la empresa está evaluando su impacto operativo para invertir recursos donde tenga el mayor potencial a largo plazo con el objetivo de enfocar el negocio en áreas donde las marcas minoristas de lujo de la cadena están mejor posicionadas para un crecimiento sostenible.

NUEVO CEO.

Al mismo tiempo, la cadena ha informado del nombramiento con efecto inmediato de Geoffroy van Raemdonck como nuevo CEO de Saks Global, después de la renuncia a principios de 2026 de Marc Metrick como consejero delegado de la empresa y cuya vacante fue ocupada de forma provisional por Richard Baker, actual presidente ejecutivo de la firma minorista.

"Geoffroy cuenta con una trayectoria demostrada impulsando el crecimiento transformador en Neiman Marcus Group y otras marcas, forjando relaciones de confianza dentro de estas organizaciones y en todo el sector", afirmó Paul Aronzon, miembro del consejo de administración de Saks Global.