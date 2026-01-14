Julio Iglesias reacciona a las acusaciones de agresión sexual de dos de sus exempleadas: "Como si le hubieran matado"

Entre los aspectos que más inquietan al círculo cercano de Julio Iglesias se encuentra la repercusión internacional alcanzada por las recientes acusaciones, hecho que ha generado preocupación por la afectación a su imagen pública. Según consignó esDiario.es en colaboración con Univisión, las denuncias contra el cantante fueron presentadas por dos exempleadas del hogar que trabajaron para Iglesias en sus residencias de Bahamas y República Dominicana, y que lo acusan de haberlas agredido sexualmente, así como de haberlas vejado y humillado, incluyendo agresiones físicas e insultos verbales, durante el periodo comprendido entre 2021 y 2022. El medio esDiario.es detalló que estas acusaciones han provocado que la Fiscalía de la Audiencia Nacional en España abra diligencias de investigación penal, tras la denuncia interpuesta el pasado 5 de enero, a pesar de que los hechos denunciados no habrían ocurrido en territorio español.

EsDiario.es, junto con Univisión, publicó un reportaje de investigación que llevó tres años en desarrollo, durante el cual se entrevistó a más de quince personas que formaron parte del entorno laboral del artista. Para este reportaje, los medios afirman contar con pruebas como imágenes, conversaciones de WhatsApp y los testimonios de psicólogos que atendieron a las presuntas víctimas. El testimonio de ambas exempleadas ha colocado a Julio Iglesias en el centro de la atención pública internacional y motivó diversas reacciones tanto de figuras públicas como del propio entorno próximo al cantante.

El reportaje de investigación fue publicado horas antes de que se confirmara el inicio de diligencias penales por parte de la Fiscalía. Según reportó esDiario.es, la denuncia incluye acusaciones por agresiones sexuales, maltrato físico y verbal, y diversas formas de vejación, todas presuntamente cometidas mientras las víctimas trabajaban en el servicio doméstico en propiedades de Julio Iglesias fuera de España.

En cuanto a la respuesta del entorno de Iglesias, la informadora Paloma García declaró en el programa ‘Y ahora Sonsoles’ que el artista se encuentra notablemente inquieto frente a la gravedad de la situación y la magnitud de la repercusión mediática, aunque asegura que ya ha establecido una estrategia legal y no piensa mantenerse al margen. García afirmó que el cantante "está muy preocupado, más que en otras ocasiones, pero también se está ocupando", destacando que ha confiado a su equipo de abogados la defensa ante la presión pública y judicial.

Otras opiniones recogidas por esDiario.es y Univisión reflejan percepciones distintas sobre la reacción de Iglesias. La periodista Leticia Requejo, interviniendo en el programa ‘El tiempo justo’, afirmó que, según fuentes del círculo del músico, este “está tranquilo y no está preocupado”, agregando que Iglesias habría estado al tanto de la próxima publicación de los testimonios y que sus abogados están valorando la posibilidad de emprender acciones legales contra las denunciantes, sosteniendo como hipótesis que el despido de estas mujeres se debió a un bajo desempeño laboral y que podrían estar actuando por resentimiento.

En el entorno social del cantante se produjeron también manifestaciones de apoyo. Personajes conocidos como Ana Obregón, Ramón Arcusa y Makoke, quien mantuvo en el pasado una relación sentimental con Iglesias, han declarado que, durante el tiempo que compartieron tiempo con él, nunca presenciaron conductas inapropiadas hacia sus empleadas. Han argumentado, además, que en su experiencia el trato del artista con el personal doméstico siempre fue respetuoso, según declaraciones recogidas por esDiario.es. Estos testimonios intentan contrarrestar el impacto de las denuncias, aunque no abordan específicamente los hechos descritos en la denuncia judicial.

En contraste con los posicionamientos públicos de su círculo cercano, Julio Iglesias ha optado por guardar silencio y no ha emitido hasta el momento un comunicado oficial refiriéndose al contenido de las investigaciones ni a las declaraciones de sus ex empleadas, a pesar de lo significativo de los hechos descritos y de la cobertura mediática que ha alcanzado el caso, señalaron los medios esDiario.es y Univisión.

Durante la investigación periodística, los equipos de esDiario.es y Univisión entrevistaron no solo a las dos denunciantes, sino también a más de quince personas que han trabajado para el artista, buscando distintos puntos de vista y apoyando su trabajo en evidencia documental, mensajes de WhatsApp y evaluaciones de profesionales de la salud mental. Parte de los elementos que apoyan la denuncia se basan en estos registros, de acuerdo con ambos medios.

La investigación judicial por parte de la Fiscalía de la Audiencia Nacional se inició tras la denuncia presentada en España, hecho que provoca preguntas sobre la competencia territorial, dado que las presuntas agresiones no habrían ocurrido en dicho país, según consignó esDiario.es. No obstante, la denuncia fue admitida y activó el proceso de investigación formal.

En este escenario, los equipos legales del artista evalúan tanto la defensa ante la denuncia pública y penal, como eventuales acciones legales contra las dos exempleadas que realizaron las acusaciones, contemplando argumentos relativos a supuesta baja calidad en el trabajo de las demandantes y la posibilidad de una motivación de resentimiento por parte de las mismas, de acuerdo a lo comunicado por fuentes del entorno de Iglesias y publicado en esDiario.es.

La difusión de la denuncia y de la investigación en curso provocó reacciones generalizadas, tanto en los medios españoles como internacionales, intensificando el escrutinio sobre Iglesias y su entorno en un contexto de alta sensibilidad social hacia las denuncias por violencia y abuso en ámbitos de poder, detalló esDiario.es. Los próximos pasos dependen, por ahora, de la evolución de las diligencias judiciales y de la eventual respuesta pública que, hasta esta fecha, el propio Julio Iglesias no ha pronunciado.