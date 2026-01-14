Juan Carlos Martín, honrado e ilusionado por entrar en la Comisión de Relaciones Internacionales del COE

La reciente inclusión de una figura vinculada al rugby en uno de los órganos más influyentes del Comité Olímpico Español marca un punto de inflexión para esta disciplina y su proyección internacional. Juan Carlos Martín, conocido como ‘Hansen’ y actual presidente de la Real Federación Española de Rugby, ha sido nombrado nuevo integrante de la Comisión de Relaciones Internacionales del COE. Esta decisión, adoptada por el Comité Ejecutivo del COE en la sesión del 17 de diciembre de 2025, introduce por primera vez a un representante del rugby español en un puesto de esta relevancia, según informó la RFER a través de un comunicado.

El medio detalló que la confirmación del nombramiento estuvo reforzada por una misiva oficial de Alejandro Blanco, presidente del COE, quien trasladó a Juan Carlos Martín su felicitación y subrayó la utilidad de su experiencia y conocimientos para los asuntos internacionales del comité. Según publicó la RFER, Blanco destacó que la trayectoria deportiva de Martín representa un aporte significativo a la esfera de las decisiones estratégicas del órgano olímpico español.

Desde la perspectiva del propio Martín, la entrada en la Comisión de Relaciones Internacionales constituye un honor y una responsabilidad. El presidente de la federación manifestó que la presencia del rugby en espacios de deliberación internacional como este foro permite consolidar lazos entre distintas disciplinas y difundir la visión española del deporte en un contexto global. “Es un honor y una responsabilidad sumarme a la Comisión de Relaciones Internacionales del COE. Para el rugby español, estar presente en estos foros es estratégico; nos permite fortalecer vínculos con otras disciplinas y proyectar nuestra visión del deporte más allá de nuestras fronteras. Agradezco la confianza del COE, y afronto este reto con la ilusión de aportar la experiencia de nuestro deporte al crecimiento del Movimiento Olímpico español”, declaró Martín en un testimonio recogido por la RFER.

El origen de este nombramiento se encuentra en la reunión del Comité Ejecutivo del COE mencionada previamente, episodios en los que la federación española de rugby ha adquirido un creciente protagonismo. Según consignó la RFER, la participación de Martín en la Comisión tiene el potencial de abrir nuevas vías de colaboración con numerosas entidades internacionales, lo que beneficiaría tanto al rugby como al ecosistema olímpico en su conjunto.

Alejandro Blanco, en su mensaje de felicitación, remarcó no sólo los méritos individuales de Martín, sino la relevancia de incorporar el bagaje deportivo a los órganos de decisión olímpicos. De acuerdo con la RFER, esta apuesta por la experiencia supone un impulso a la integración de diferentes perspectivas deportivas en la toma de decisiones estratégicas del COE, y contribuye a diversificar la representatividad de las federaciones dentro del movimiento olímpico español.

La Comisión de Relaciones Internacionales del COE, donde ahora participa el presidente de la federación de rugby, desarrolla funciones clave en la diplomacia deportiva, el intercambio institucional y la promoción internacional de las federaciones nacionales. Según ha recordado la RFER, la voz de Martín servirá para trasladar intereses, inquietudes y propuestas del rugby español, buscando que este deporte obtenga mayor visibilidad y presencia en los foros olímpicos y de colaboración internacional.

La federación identificó el nombramiento como un paso estratégico para situar al rugby en una posición de influencia dentro de las estructuras olímpicas. Además, apuntó que la entrada de Martín en la comisión podría favorecer proyectos conjuntos y el establecimiento de redes de trabajo compartidas con otras entidades deportivas.

A través de este acto, el COE pone de manifiesto la voluntad de enriquecer sus órganos de decisión mediante la incorporación de líderes con experiencia en gestión federativa y trayectoria como deportistas o gestores. Esta iniciativa, según destacó la RFER en sus comunicaciones, apunta a fortalecer la relación entre la base federativa y las instituciones internacionales del deporte.

El movimiento refleja, según el medio, un reconocimiento al desarrollo del rugby en España en los últimos años y su contribución al panorama deportivo nacional. Además, la federación subrayó que es la primera vez que un presidente de la RFER se suma a una comisión internacional de tal relevancia dentro del COE, lo cual perciben como un signo de apertura e inclusión en la estructura olímpica.