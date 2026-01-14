Israel filtra una carta en la que Guterres recuerda al Gobierno su obligación de proteger a la UNRWA

La aclaración emitida por el portavoz de António Guterres, Stéphane Dujarric, sobre el contenido de la carta dirigida al Gobierno israelí puso de relieve la posición de la Secretaría General de la ONU en torno a la protección de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA). De acuerdo con lo reportado por Europa Press, Dujarric enfatizó que el mensaje de Guterres no constituyó una amenaza, sino una reafirmación de los derechos y responsabilidades que, bajo la normativa internacional, Israel mantiene respecto a la agencia y su personal. En la misiva, el secretario general subrayó la vigencia de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de Naciones Unidas de 1946 y precisó que las obligaciones legales de Israel relativas a la protección de las operaciones de la UNRWA permanecen inalteradas, a pesar de recientes restricciones impuestas por el Parlamento israelí.

Según publicó Europa Press, la carta—fechada el 8 de enero y difundida públicamente por el embajador israelí ante Naciones Unidas, Danny Danon—lamenta la aprobación en diciembre de 2025 de enmiendas legislativas por parte de la Knesset, el Parlamento israelí. Esas modificaciones a la llamada Ley de Cese de las Operaciones de la UNRWA introdujeron la prohibición explícita de proporcionar servicios fundamentales, incluidas la electricidad y el agua, así como servicios considerados esenciales, como telecomunicaciones y bancarios, a las instalaciones y al personal de la agencia en territorio israelí.

El medio Europa Press detalló que el contenido de la carta también expresó la desaprobación de Naciones Unidas frente a la revocación de normativas previas que reconocían privilegios e inmunidades a la UNRWA, sus propiedades, activos, funcionarios y demás personal. Asimismo, el documento lamentó la autorización concedida a las autoridades israelíes para tomar control sobre los terrenos que la agencia utiliza para sus operaciones.

"Recuerdo que la condición jurídica y el marco jurídico aplicables a la UNRWA y a su personal en virtud del derecho internacional se mantienen inalterados", señaló Guterres en el texto, según la filtración publicada. El secretario general sostuvo que Israel conserva la obligación de garantizar la inviolabilidad de los bienes y recursos de la agencia, en concordancia con lo dispuesto en la Convención de 1946, aspecto que considera fundamental para que la organización desempeñe sus funciones en la región.

Europa Press recogió también la postura del embajador israelí Danny Danon, quien manifestó que la intención de Guterres radicó en ejercer presión sobre Israel, afirmando que el secretario general "amenazó con presentar una denuncia" ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya. A pesar de estas declaraciones del diplomático, la carta divulgada no hace referencia expresa a acciones jurídicas ante la CIJ ni menciona procesos ante tribunales internacionales. Danon fue más allá y acusó al responsable de Naciones Unidas de "intentar encubrir los crímenes cometidos por la UNRWA", entidad a la que relacionó con Hamás, añadiendo finalmente: "Hemos terminado con la UNRWA".

Tras la publicación de la misiva en la red social X por parte del embajador israelí, Dujarric, en nombre de Guterres, contestó a los periodistas y recalcó que, lejos de una amenaza, el texto representa "una reafirmación de las responsabilidades del Gobierno de Israel" así como de los derechos que Naciones Unidas detenta, conforme al marco legal internacional acordado y reconocido por todos los Estados miembros, según volvió a consignar Europa Press. Dujarric completó sus declaraciones aclarando que el alcance de la carta incluye la posibilidad de remitir desacuerdos entre la ONU y un Estado miembro ante la CIJ, pero sin referencia a una acción específica inmediata. Añadió además que cartas similares se enviaron tanto al presidente de la Asamblea General como al presidente del Consejo de Seguridad para mantenerlos informados sobre la situación de las instalaciones de la ONU en Jerusalén.

Europa Press recordó que Guterres se pronunció de manera oficial tras la aprobación parlamentaria israelí de la ley restrictiva, mostrando su rechazo desde el mismo primer día de 2026 mediante un comunicado firmado por Dujarric, donde se citó el dictamen de la CIJ de octubre de 2025, que reafirmaba la inviolabilidad de las instalaciones de la ONU. Este precedente jurídico constituyó parte del argumento esgrimido por la Secretaría General para oponerse a las nuevas limitaciones impuestas.

El deterioro en la relación entre Naciones Unidas e Israel se intensificó en las semanas siguientes a esta controvertida reforma legislativa. El respaldo de la Asamblea General de la ONU a la opinión consultiva de la CIJ sobre la obligación de Israel de cooperar con la UNRWA y otras agencias en los territorios ocupados palestinos elevó el nivel de confrontación entre ambas partes. Según informó Europa Press, Israel, acompañado por Estados Unidos y una docena de países más, votó en contra de esta moción, que reforzaba la posición de las agencias de Naciones Unidas en la región.

La decisión de Israel de difundir la carta tuvo lugar el mismo día en que Gideon Saar, ministro de Exteriores, anunció el cese inmediato de todos los contactos oficiales con diversas agencias de la ONU y organizaciones internacionales. Europa Press reportó que este anuncio llegó tras la decisión de la Administración estadounidense dirigida por Donald Trump de aplicar medidas similares, basando su proceder en la percepción de que varios organismos actúan en detrimento de los intereses de Estados Unidos.

Las medidas legislativas y políticas adoptadas por Israel representan un cambio significativo para la UNRWA, que desempeña un papel central en la prestación de servicios básicos para la población palestina desplazada. La agencia depende directamente del acceso a recursos fundamentales y de la protección jurídica para sus operaciones, tal como exige el derecho internacional citado en la carta de Guterres. El diferendo sobre la interpretación y cumplimiento de estos compromisos legales se volvió eje central del debate entre Israel y la Secretaría General de la ONU en los primeros días de 2026, según recopiló Europa Press.