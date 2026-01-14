Hotelverse prepara salto a EE.UU. tras la entrada de Actyus (AndBank) en su capital y se alía con Minor Hotels

La reciente integración de la tecnología de gemelos digitales de Hotelverse en la nueva plataforma de Total Ancillary Platform marca un hito en las estrategias de maximización de ingresos para la industria hotelera, permitiendo a los establecimientos incrementar beneficios sin depender de nuevos sistemas tecnológicos. La firma Hotelverse anunció esta innovación en paralelo a la entrada de Actyus, gestora de inversiones alternativas vinculada al grupo AndBank, como nuevo accionista, según informó el medio.

De acuerdo con la información difundida a través de un comunicado por Hotelverse, la incorporación de Actyus representa el inicio de una etapa orientada a la expansión internacional, con especial foco en el mercado de Estados Unidos. La compañía trabaja junto a Actyus en la preparación de una ronda de financiación que involucra a un fondo estadounidense, lo que tiene como objetivo acelerar tanto la escalabilidad del producto como su llegada a nuevos mercados.

La expansión internacional de Hotelverse encuentra respaldo adicional en la reciente contratación de Hans Müller como vicepresidente sénior de Ventas. Esta medida forma parte de una estrategia global para reforzar la estructura comercial de la empresa y acompañar su crecimiento fuera de Europa, indicó la propia compañía en su comunicado citado por el medio.

Además de su avance en el ámbito financiero, Hotelverse hizo público un acuerdo de colaboración con Minor Hotels Europa & Américas que permitirá a los clientes realizar recorridos virtuales por los hoteles de la cadena y sus instalaciones antes de completar una reserva. Según detalló el comunicado, esta solución facilita tanto la visualización interactiva de espacios como la toma de decisiones por parte del usuario, aspecto que incide directamente en la satisfacción y en el volumen de reservas.

Rafael Bover, cofundador de Hotelverse, precisó que la tecnología desarrollada por la empresa “da a los clientes el poder de elegir y eso se traduce directamente en un aumento de ingresos y satisfacción”. La propuesta de valor de la plataforma se basa en el empleo de gemelos digitales, es decir, réplicas virtuales de los establecimientos hoteleros que pueden ser exploradas en detalle desde cualquier dispositivo.

Entre las cadenas que ya trabajan con las soluciones de Hotelverse, la firma incluye clientes como Radisson Hotel Group, Hyatt Hotels, Iberostar Hotels & Resorts, Palladium Hotel Group, RIU Hotels & Resorts, Bahía Príncipe Hotels & Resorts, NH Hotels y IHG Hotels & Resorts, según consignó el medio.

El lanzamiento de la Total Ancillary Platform responde a la necesidad de los hoteles de aumentar sus ingresos complementarios sin afrontar cambios tecnológicos complejos. Esta herramienta permite integrar nuevas oportunidades comerciales, como servicios extra y personalización de la estancia, en los canales existentes de las cadenas hoteleras. De esta manera, los hoteles pueden incrementar su facturación aprovechando la conectividad y las capacidades digitales ya disponibles.

El proceso de internacionalización de Hotelverse coincide con una tendencia global de digitalización de la experiencia del cliente en la hotelería. La atención se centra en mejorar la interacción previa a la reserva, permitiendo a los usuarios acceder a información visual detallada del entorno que encontrarán en su lugar de destino, según publicó el medio. Estas iniciativas buscan dotar de mayor transparencia y confianza el proceso de reserva, factores esenciales para mercados exigentes como el de Estados Unidos.

La estrategia impulsada por Hotelverse, en colaboración con nuevos socios y clientes, sitúa a la empresa en una posición favorable para afrontar los retos asociados a la competencia internacional y al cambio de hábitos de los consumidores. Tanto la ampliación de su cartera de clientes como la implementación de nuevas tecnologías orientadas a la usabilidad y la generación de ingresos adicionales forman parte del plan presentado por la compañía, reportó el medio.