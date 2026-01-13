Xabi Alonso y Nagore Aramburu, sus emotivos mensajes de despedida tras su repentino adiós al Real Madrid

La ajustada derrota del Real Madrid por 2 a 3 contra el FC Barcelona en la final de la Supercopa de España disputada el pasado domingo 11 de enero en Arabia Saudí ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de Florentino Pérez y el resto de la Junta Directiva del club, que apenas 24 horas después de perder este título frente a su eterno rival comunicaban a Xabi Alonso su destitución como entrenador del conjunto blanco, anunciando además que su compañero y amigo Álvaro Arbeloa -hasta ahora técnico del Madrid Castilla- se hará cargo del equipo hasta final de temporada.

Un doloroso y repentino adiós sobre el que por primera vez se ha pronunciado el de Tolosa a través de un comunicado difundido poco después del mediodía de este martes a través de su cuenta oficial de Instagram: "Concluye esta etapa profesional, y no ha salido como nos hubiera gustado" ha admitido, reconociendo que a pesar de que su paso por el banquillo merengue ha durado menos de lo que imaginaba, "entrenar al Real Madrid ha sido un honor y una responsabilidad. Agradezco al club, a los jugadores y sobre todo a la afición y al madridismo su confianza y apoyo". "Me voy con respeto, gratitud y el orgullo de haberlo hecho lo mejor posible" ha concluido su despedida de la afición madridista.

Casi al mismo tiempo, y tras repostear en sus stories esta publicación añadiendo "el mejor" y el emoticono de un corazón rojo como muestra de su apoyo incondicional a Xabi, su mujer Nagore Aramburu también ha tomado la palabra para transmitir en primer lugar lo "orgullosos" que están tanto ella como sus tres hijos del técnico por "el trabajo que has hecho cada día, siempre desde el respeto y el compromiso".

"Mis hijos y yo hemos acompañado a Xabi y al club en todo momento con ilusión y gratitud. Gracias a todos los madridistas que han confiado en nosotros y que nos han hecho llegar tanto cariño. Vuestros mensajes han significado mucho" ha concluido su emotivo adiós al Bernabéu destacando lo apoyados que se han sentido en todo momento por los seguidores del club blanco.

Minutos después de publicar este mensaje en sus redes sociales, Nagore llegaba al domiciio que comparte con Xabi y sus niños en el centro de Madrid y, a pesar de que no están siendo momentos fáciles, se ha dejado ver tranquila y sonriente.