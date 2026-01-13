Agencias

Xabi Alonso y Nagore Aramburu, sus emotivos mensajes de despedida tras su repentino adiós al Real Madrid

Guardar

La ajustada derrota del Real Madrid por 2 a 3 contra el FC Barcelona en la final de la Supercopa de España disputada el pasado domingo 11 de enero en Arabia Saudí ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de Florentino Pérez y el resto de la Junta Directiva del club, que apenas 24 horas después de perder este título frente a su eterno rival comunicaban a Xabi Alonso su destitución como entrenador del conjunto blanco, anunciando además que su compañero y amigo Álvaro Arbeloa -hasta ahora técnico del Madrid Castilla- se hará cargo del equipo hasta final de temporada.

Un doloroso y repentino adiós sobre el que por primera vez se ha pronunciado el de Tolosa a través de un comunicado difundido poco después del mediodía de este martes a través de su cuenta oficial de Instagram: "Concluye esta etapa profesional, y no ha salido como nos hubiera gustado" ha admitido, reconociendo que a pesar de que su paso por el banquillo merengue ha durado menos de lo que imaginaba, "entrenar al Real Madrid ha sido un honor y una responsabilidad. Agradezco al club, a los jugadores y sobre todo a la afición y al madridismo su confianza y apoyo". "Me voy con respeto, gratitud y el orgullo de haberlo hecho lo mejor posible" ha concluido su despedida de la afición madridista.

Casi al mismo tiempo, y tras repostear en sus stories esta publicación añadiendo "el mejor" y el emoticono de un corazón rojo como muestra de su apoyo incondicional a Xabi, su mujer Nagore Aramburu también ha tomado la palabra para transmitir en primer lugar lo "orgullosos" que están tanto ella como sus tres hijos del técnico por "el trabajo que has hecho cada día, siempre desde el respeto y el compromiso".

"Mis hijos y yo hemos acompañado a Xabi y al club en todo momento con ilusión y gratitud. Gracias a todos los madridistas que han confiado en nosotros y que nos han hecho llegar tanto cariño. Vuestros mensajes han significado mucho" ha concluido su emotivo adiós al Bernabéu destacando lo apoyados que se han sentido en todo momento por los seguidores del club blanco.

Minutos después de publicar este mensaje en sus redes sociales, Nagore llegaba al domiciio que comparte con Xabi y sus niños en el centro de Madrid y, a pesar de que no están siendo momentos fáciles, se ha dejado ver tranquila y sonriente.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Siria exige a las FDS que se retiren de una zona al este de Alepo tras los últimos combates en la ciudad

El ejército sirio insta a milicias kurdo-árabes a abandonar áreas estratégicas cerca de Alepo por el aumento de tensiones y la posible reanudación de operaciones militares tras el fracaso en las negociaciones sobre autonomía y control territorial

Siria exige a las FDS

La Policía investiga como un presunto caso de violencia de género la muerte de una mujer de 78 años en Badajoz

Un hombre de 81 años quedó detenido tras la muerte, aún bajo investigación, de su esposa en Badajoz, según fuentes policiales, quienes señalan que esperan los resultados de la autopsia para esclarecer lo sucedido

La Policía investiga como un

Una psicóloga explica que el 'burnout' va más allá del estrés: "Puede ser mucho más problemático"

El síndrome de agotamiento laboral representa un trastorno reconocido que afecta tanto a la salud física como mental, con síntomas desde fatiga extrema hasta despersonalización, según especialistas, quienes recomiendan hábitos saludables y apoyo profesional para afrontarlo eficazmente

Infobae

VÍDEO: Tebas: "Qué casualidad que cuando el Barça deja la Superliga vuelve el ataque furibundo judicial del Real Madrid"

Javier Tebas apuntó que el club blanco aprovecha la salida culé de la Superliga para impulsar nuevas acciones legales, subrayando que el caso Negreira está en manos de la justicia y que no existen pruebas de compra de árbitros

VÍDEO: Tebas: "Qué casualidad que

Hungría y Polonia se enzarzan en un cruce de acusaciones por el asilo a un exministro de Justicia polaco

Hungría y Polonia se enzarzan