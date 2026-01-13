Iberia estrenará en junio una nueva línea directa a México con vuelos entre Madrid y Monterrey

El presidente de Iberia, Marco Sansavini, subrayó durante la feria Fitur la importancia de fortalecer los lazos estratégicos en el sector turístico, destacando que no se trata únicamente de una feria, sino de un espacio donde se generan oportunidades de innovación clave para la industria. En este contexto, Sansavini anunció una nueva medida que refuerza la conectividad internacional de la aerolínea: a partir del 2 de junio, Iberia pondrá en marcha una ruta directa que unirá Madrid con Monterrey, México, ampliando así su oferta de vuelos entre España y Latinoamérica. El anuncio tuvo lugar en Fitur, escenario en el que México fue presentado como país socio para la edición de 2026, según reportó el medio durante la cobertura del evento.

De acuerdo con la información difundida por Iberia y consignada por el medio, la apertura de esta nueva línea supone la cuarta conexión regular que la compañía española mantiene entre España y México, añadiéndose a las tres frecuencias diarias ya operativas entre Madrid y distintos destinos mexicanos. Sansavini, en su rol de presidente del Comité Organizador de Fitur, precisó que esta iniciativa representa un aporte de Iberia al desarrollo de la conectividad aérea de México. Resaltó, además, la relevancia de este lanzamiento coincidiendo con la presencia de delegados mexicanos en Fitur y el nombramiento de México como país socio de la feria para la próxima edición.

El ejecutivo de Iberia remarcó ante los asistentes que la colaboración entre la aerolínea y entidades mexicanas tiene el objetivo de estimular el auge del turismo y facilitar el fortalecimiento de los vínculos empresariales entre ambos países, publicó el medio con detalles sobre la rueda de prensa. Sansavini describió la nueva ruta como "un pequeño granito de arena" para aumentar la conectividad aérea mexicana y subrayó la importancia de extender la red de vuelos en el corredor España-México, clave tanto para el movimiento de turistas como para las relaciones comerciales, de acuerdo con la cobertura de la rueda de prensa realizada por el medio.

La participación de representantes mexicanos en Fitur, sumado al anuncio de la nueva ruta, apunta a favorecer el intercambio entre las naciones y responde al interés estratégico de ambas partes por incrementar el flujo de pasajeros y las oportunidades de negocio en el contexto internacional, informaron en el marco de la feria. Según detalló el medio, la incorporación de Monterrey como destino directo refleja la apuesta de Iberia por ampliar su presencia en América Latina, reforzando una red que ya supera varias conexiones diarias con distintas ciudades mexicanas y consolidando su compromiso de innovación y crecimiento en el sector de la aviación.

Durante su intervención, Sansavini enfatizó que el impacto de Fitur va más allá de la promoción turística: se configura como un motor impulsor que define relaciones estratégicas y posibilita la gestación de proyectos conjuntos entre actores relevantes de la industria. A propósito de la alianza con México, el presidente de Iberia señaló que la nueva ruta contribuirá de modo tangible al desarrollo económico bilateral y a la generación de oportunidades para el sector turístico, información recogida por el medio en el mismo encuentro. Además, hizo referencia al papel de Fitur como plataforma de referencia en el ámbito internacional, donde, según sus palabras, la innovación y las asociaciones estratégicas encuentran el entorno ideal para consolidarse.

La puesta en marcha del vuelo Madrid-Monterrey representa un paso significativo para fortalecer la red de conexiones transatlánticas de Iberia y, según lo reportado por el medio durante el anuncio en Fitur, responde a la estrategia de la compañía de expandir su oferta en mercados con alto potencial de crecimiento turístico y empresarial. El medio resaltó que este movimiento no solo facilita los desplazamientos entre la capital española y la ciudad mexicana, sino que responde al interés de ambas regiones por incentivar el intercambio cultural y comercial, alineando la oferta aérea con las demandas de pasajeros y empresas de ambos países.

La inauguración del nuevo servicio coincide con el protagonismo de México como país socio en la edición de 2026 de Fitur, lo cual, según explicó Sansavini y difundió el medio, da un marco de colaboración especial al crecimiento de la conectividad entre España y México. La iniciativa de Iberia se integra así al esfuerzo por consolidar el papel de ambos países como referentes en el corredor turístico y empresarial entre Europa y América Latina.