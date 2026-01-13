El canadiense Auger-Aliassime jugará el Barcelona Open Banc Sabadell 2026 y se une a Alcaraz

El palmarés de Felix Auger-Aliassime incluye ocho títulos en torneos ATP, con tres victorias recientes en Bruselas, Montpellier y Adelaida, además de un total de doce finales disputadas entre las que figuran las de los Masters 1.000 de París y Madrid. A sus 25 años, el tenista canadiense confirmó su participación en el Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó 2026, sumándose al también anunciado Carlos Alcaraz, lo que refuerza la presencia de figuras internacionales relevantes en el torneo, según comunicó la organización.

Tal como publicó la organización del evento y como recogió la información difundida, el certamen tendrá lugar entre el 11 y el 19 de abril en las instalaciones del Real Club de Tenis Barcelona-1899. Auger-Aliassime, actual número siete del ranking mundial, ya compitió en tres ocasiones previas en este torneo. Alcanzó los cuartos de final en las ediciones de 2021 y 2022, constituyendo hasta ahora su mejor resultado en la cita catalana.

De acuerdo con los datos oficiales detallados por la organización del torneo y reportados en la información proporcionada, Auger-Aliassime se consolida como uno de los nombres relevantes anunciados para la próxima edición del Godó. Este anuncio se suma al del español Carlos Alcaraz, quien previamente había confirmado presencia. La expectativa generada por la coincidencia de ambos deportistas incrementó el interés de los aficionados y elevó el ritmo de venta de entradas. Según informaron desde la organización, las localidades ya pueden adquirirse en la página web del torneo y la demanda anticipa que podrían agotarse antes de la fecha oficial de inicio.

Según consignó la fuente oficial, el historial reciente de Auger-Aliassime en la competición barcelonesa lo posicionó entre los protagonistas más destacados. El canadiense fortaleció su récord en el circuito ATP en la temporada pasada, sumando tres títulos en torneos 250 y manteniéndose en las posiciones altas del ranking mundial. La combinación del regreso de un tenista con este nivel y la presencia de figuras populares representa una estrategia de la organización para consolidar al Barcelona Open Banc Sabadell como uno de los eventos deportivos internacionales más destacados del tenis en la región.

La integración de Auger-Aliassime al cartel del torneo, junto con Alcaraz y otras posibles figuras que puedan confirmarse más adelante, refuerza el perfil competitivo y mediático del certamen. El empeño de la organización se evidenció en la gestión de los anuncios y la cobertura anticipada de la venta de entradas, mencionando explícitamente la posibilidad de que se agoten antes de tiempo, como indicaron fuentes del torneo consultadas en la información publicada.

El desarrollo del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó 2026 continuará siendo objeto de atención tanto por la calidad de los participantes como por el interés de público y medios. La información divulgada por la organización ofrece un panorama de renovación y apuesta por la excelencia competitiva en cada nueva edición.