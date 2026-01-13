AMP. Nani Roma se pone líder en coches por delante de Carlos Sainz y Schareina gana en motos en el Dakar

El español Nani Roma encabeza la clasificación general del Rally Dakar en la categoría 'Ultimate', mientras Carlos Sainz, su compatriota y compañero de equipo en Ford, se posiciona a menos de un minuto del liderato tras la novena etapa del certamen. Ambos aprovecharon errores de navegación de sus principales rivales y recibieron penalizaciones tras cruzar la meta, según consignó Europa Press.

La novena etapa del Rally Dakar, que se desarrolló entre Wadi Ad Dawasir y el campamento refugio sobre un recorrido cronometrado de 410 kilómetros, significó un cambio en el liderazgo de la carrera tras las incidencias sufridas por Nasser Al-Attiyah (Dacia) y Mattias Ekström (Ford), quienes partieron en posiciones adelantadas y se desviaron del rumbo previsto mientras se aproximaban al octavo 'waypoint'. De acuerdo con Europa Press, tanto Roma como Sainz, beneficiados por una estrategia previa diseñada para no abrir pista el martes, ascendieron en la tabla general a expensas de sus contrincantes directos.

A pesar de recibir ambos una penalización en el final de la jornada, Nani Roma finalizó sexto en la etapa y Carlos Sainz, séptimo, lograron ubicarse primero y segundo en la clasificación acumulada, separados por apenas 57 segundos. Detrás de ellos, Nasser Al-Attiyah quedó tercero a 1 minuto y 10 segundos del líder. Mattias Ekström, afectado también por los problemas de navegación, descendió a la quinta posición.

El más rápido en la etapa fue el polaco Eryk Goczal (Toyota), escoltado por Michal Goczal (Toyota) y el australiano Toby Price (Toyota), quien cuenta con el copiloto español Armand Monleón. La competencia presentó también el avance de Cristina Gutiérrez (Dacia), quien logró la sexta posición parcial y asciende hasta el top 10 de la general, destacó Europa Press.

Este resultado deja a Nani Roma en la punta cuando restan cuatro etapas para el final del Dakar, seguido de cerca por Carlos Sainz y por Nasser Al-Attiyah. La solidez de la estrategia desplegada por los pilotos españoles se evidenció particularmente tras los contratiempos de sus adversarios más cercanos, subrayó el medio citado.

En la categoría de motos, Tosha Schareina (Honda) se adjudicó la victoria de etapa, alcanzando así su tercer triunfo en la edición actual de la competencia. El piloto valenciano superó a Daniel Sanders (KTM) por más de 4 minutos, mientras Luciano Benavides (KTM), quien comenzó la jornada como líder de la clasificación, atravesó dificultades iniciales al abrir pista y finalizó tercero, relegado ahora al tercer puesto de la general en favor del australiano Sanders, según informó Europa Press.

La jornada resultó compleja para Sanders y Benavides, quienes al liderar la salida de la etapa cometieron varios errores de navegación. En contraste, las motos Honda de Schareina y del estadounidense Ricky Brabec evitaron estos inconvenientes y lograron capitalizar su desempeño. Schareina se encuentra ahora cuarto en la tabla general, a 15 minutos del líder, lo que sostiene la distancia en la lucha por el trofeo 'Touareg'.

Por otro lado, el español Edgar Canet, quien partió desde posiciones retrasadas y se perfilaba como candidato a disputar el triunfo parcial, terminó la jornada en el puesto 28. Europa Press remarcó la dificultad añadida de la etapa maratón, que exige gestionar esfuerzos y recursos ante la ausencia de asistencia mecánica externa entre las dos partes de la prueba.

El cierre de la etapa maratón y las cuatro jornadas restantes determinarán las posiciones finales en una edición del Dakar marcada por estrategias tácticas y por las dificultades impuestas a favoritos debido a las complejas condiciones de navegación en los desiertos árabes. La competencia, tanto en coches como en motos, mantiene una marcada tensión debido a las mínimas diferencias entre los principales aspirantes al podio, reportó Europa Press.