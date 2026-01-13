Agencias

Amaia Salamanca arrasa con su último look: camisa masculina bordada y pantalones de piel efecto 'tipazo'

Amaia Salamanca arranca 2026 con nuevo proyecto: la actriz protagoniza junto a Ángela Molina, Blanca Romero y Aitor Luna la gran apuesta de Mediaset para este principio de año, la serie 'Pura sangre' -que parte de la muerte de un semental en el seno de una poderosa familia dedicada a la cría de caballos y que, mezclando el drama, el thriller y el misterio destapará los secretos ocultos y las traiciones de sus miembros-, que han presentado a la prensa este lunes y que pronto se estrenará en prime time en Telecinco.

Una cita en la inolvidable protagonista de 'Sin tetas no hay paraíso' o 'Gran hotel' ha arrasado con un look que es pura sofisticación y con el que ha dado una lección de moda en clave fashion sin renunciar a la comodidad combinando dos prendas que todas deberíamos tener en nuestros armarios.

En primer lugar, una camisa masculina en color rosa palo con flores de pedrería bordadas de la marca española 'Is coming' -estamos de enhorabuena porque actualmente está de rebajas y sigue disponible en la web de la firma por 150,50 euros en lugar de los 215 que costaba originalmente-, que eleva cualquier outfit y es perfecta tanto para el día a día como para una ocasión especial.

La ha combinado con un pantalón de piel -o polipiel, ya que no hemos localizado el modelo exacto- en color negro, de talle alto con cinturilla ajustable, y pernera ancha tipo 'wide leg' que no solo hace 'tipazo' sino también efecto 'piernas infinitas'. Un diseño comodísimo y muy cool que ha complementado con unos salones de punta metalizados en plata (a juego con las flores de la blusa), unos pendientes pequeños de aro dorados, y un maquillaje natural potenciando su belleza.

