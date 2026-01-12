Secuestrados nueve marineros en un ataque perpetrado por piratas frente a las costas de Gabón

La ausencia de reivindicación inmediata del ataque ha generado incertidumbre sobre la identidad de los piratas responsables de la reciente acción frente a las costas de Gabón. De acuerdo con información confirmada por las autoridades gabonesas y reportada por diversos medios, incluido Gabon24, nueve marineros fueron secuestrados durante un asalto armado a la embarcación 'Ibefich VII', que realizaba actividades de pesca aproximadamente a trece kilómetros al suroeste del Ecuador.

Según informó Gabon24, el jefe de la Armada de Gabón, Hubert Bekale Meyong, precisó que tres individuos armados participaron en el ataque perpetrado durante la madrugada del sábado al domingo. De las personas privadas de libertad, cinco poseen nacionalidad china y cuatro son de Indonesia. Bekale Meyong señaló que, además de los secuestrados, otros seis tripulantes —de nacionalidades indonesia, china y burkinesa— permanecieron a bordo de la nave tras el asalto.

La Armada, en colaboración con unidades náuticas de la Gendarmería de Gabón, implementó una operación de emergencia inmediatamente después de recibir la alerta sobre el ataque, reportó Gabon24. Este despliegue logró ubicar y escoltar a la 'Ibefich VII' hasta el puerto de Libreville. Las fuerzas de seguridad iniciaron simultáneamente una investigación para esclarecer tanto las circunstancias del secuestro como la identidad de los atacantes.

El incidente se produce en un contexto de creciente preocupación por la seguridad marítima en la región. Según detalló el medio Gabon24, apenas en enero de 2025 se había producido otro secuestro en la zona, con tres personas víctimas de piratas en un caso anterior. El golfo de Guinea, donde ocurrió el último ataque, es una de las principales rutas comerciales del África occidental, enlazando al continente con Europa, Estados Unidos y Asia.

La sucesión de hechos similares ha llevado a las autoridades de Gabón a reforzar la vigilancia en su espacio marítimo, ante los riesgos persistentes de piratería en la región. Los continuos asaltos han intensificado los protocolos de seguridad y vigilancia tanto en aguas territoriales como internacionales del golfo de Guinea, según indicó Gabon24. El operativo de búsqueda continúa, y las autoridades mantienen contactos con los países de origen de los marineros afectados.

Sin información oficial sobre las demandas de los piratas o el estado de los secuestrados, la investigación apunta a obtener datos que permitan orientar las acciones para el rescate de los tripulantes desaparecidos. Mientras tanto, la comunidad internacional, atenta a la seguridad de las rutas marítimas estratégicas, monitorea las respuestas de Gabón y de los países implicados.

El gobierno gabonés ha reiterado a través de comunicados difundidos por Gabon24 su compromiso para defender la seguridad de los trabajadores del sector marítimo y para perseguir a los responsables de acciones como las ocurridas contra la 'Ibefich VII'. Las operaciones de patrullaje continúan y se incrementa el intercambio de información con autoridades navales y diplomáticas internacionales ante la persistente amenaza de la piratería en el área.