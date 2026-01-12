Agencias

Oliver Laxe inaugura el ciclo Recent Spanish Cinema en Los Ángeles con 'Sirat' y un coloquio con Guillermo del Toro

Guardar

Oliver Laxe inauguró el pasado viernes 9 de enero el ciclo Recent Spanish Cinema en Los Ángeles (EE.UU) con la proyección de 'Sirat', a la que acudieron más de 400 asistentes en el Fine Arts Theatre, según informa el ICAA.

Esta muestra del cine español, junto con su edición paralela en Miami (EE.UU.) Recent Cinema From Spain, está organizada por EGEDA U.S. y el Ministerio de Cultura, a través del Instituto Español de Cinematografía y Artes Audiovisuales (ICAA).

Tras la proyección se celebró un coloquio con Laxe, el actor Sergi López y el director Guillermo del Toro, que ejerció de moderador en el debate. La exhibición contó con la presencia de Rafael Portela, vicepresidente primero de la Academia de cine de España; Garle Méndez, directora de Egeda US; D. Gerardo Fueyo, cónsul general de España en Los Ángeles; y de D. Alberto Cerdán, consejero del ICEX, España Exportación e Inversiones, en Los Ángeles.

Laxe y 'Sirat' continuarán girando por Estados Unidos durante todo el mes de enero y el próximo jueves 22 se volverá a proyectar la película en el ciclo Recent Cinema from Spain en Miami.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Sumar quiere un aumento de la cuantía del complemento de la pensión por brecha de género

La formación política propone aumentar la ayuda económica vinculada a diferencias de género en jubilaciones, ampliar el reconocimiento de períodos de cuidado familiar y fomentar políticas de conciliación laboral para avanzar hacia la igualdad entre hombres y mujeres en España

Sumar quiere un aumento de

Lolita Flores guarda silencio al preguntarle por el embarazo de su sobrina Lola

La cantante evita pronunciarse sobre la noticia difundida por Lydia Lozano respecto a la futura maternidad de la hija de Rosario Flores, manteniendo la privacidad y la discreción que caracteriza a su entorno familiar ante los medios

Lolita Flores guarda silencio al

Reabierto un carril dirección Benavente de la A-52 a su paso por Xinzo de Limia tras 3 días de protestas contra Mercosur

Reabierto un carril dirección Benavente

Los auditores europeos señalan lagunas de control en los planes de la UE sobre competitividad e innovación

Los auditores europeos señalan lagunas

El papa León XIV bautiza a 20 niños y niñas en la Capilla Sixtina

Infobae