La Fundación Renal Española nombra como directora general a Begoña Muñoz de Verger

La Fundación Renal Española ha anunciado este lunes el nombramiento de Begoña Muñoz de Verger como nueva directora general, un puesto que afronta con "mucha ilusión, respeto y sentido de la responsabilidad", en sustitución de Cristina Sanz y una vez completado el proceso de ratificación por parte del Patronato.

Según ha detallado la fundación Muñoz de Verger es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y máster en Cooperación Internacional al Desarrollo por ICADE, además de contar con formación ejecutiva en Harvard Kennedy School e IESE Business School.

A lo largo de sus 26 años de trayectoria profesional, la nueva directora general ha ocupado puestos de alta responsabilidad en entidades como Fundación Endesa, Fundación Botín, Santander Universidades o, más recientemente, como directora general de la Fundación Runnymede College. Además, es patrona de la Fundación Bepro y embajadora de la Fundación Pequeño Deseo.

En esta nueva etapa, Muñoz de Verger afronta el reto de mejorar el posicionamiento de la Fundación Renal Española como entidad de referencia en la promoción de la salud renal, la atención a las personas con enfermedad renal y la generación de impacto social, impulsando la innovación, la colaboración con aliados estratégicos y el crecimiento sostenible de la organización.

Muñoz de Verger ha reconocido "el valor" de las personas, de la colaboración y de la mejora continua con el objetivo de "poner a los pacientes y sus familias en el centro" de la labor de la fundación. "Nos enfrentamos a grandes retos y también a importantes oportunidades para seguir innovando, creciendo y ejerciendo. Estoy convencida que todos juntos podemos seguir avanzando con rigor, compromiso y humanidad", ha señalado.

Por su parte, Cristina Sanz inicia una nueva etapa personal y profesional en México. La Fundación Renal Española ha agradecido su dedicación, profesionalidad y compromiso y ha resaltado su liderazgo "clave" en la elaboración del Plan Estratégico y en la transformación y fortalecimiento de la fundación.

Bajo su dirección se han materializado hitos relevantes como la puesta en marcha de la Plataforma de Atención al Ciudadano 'saludrenalsiempre.org', la creación de la unidad de investigación, la construcción del nuevo centro de diálisis de Alcorcón y la transición a la actual Fundación Renal Española, consolidando además una intensa labor en prevención y sensibilización.