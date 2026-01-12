Faes Farma abona dividendo de 0,041 euros este lunes, al que destinará cerca de 12,8 millones

Faes Farma pagará este lunes, 12 de enero, un dividendo en efectivo a cuenta de los resultados de 2025 de 0,041 euros por acción, al que la farmacéutica destinará en total cerca de 12,8 millones de euros.

El dividendo complementario del ejercicio de 2025 de Faes Farma se abonará igualmente en efectivo, una vez aprobado por la junta general ordinaria prevista para mediados de 2026.

La intención de la compañía es mantener el pago del dividendo íntegramente en efectivo teniendo como objetivo en torno al 50% del beneficio del periodo.

"Esta retribución podrá variar en función de las necesidades de inversión del grupo Faes Farma dentro de su política de expansión internacional y crecimiento, tanto orgánico, como inorgánico", precisó en su día la farmacéutica.

Faes Farma registró en los primeros nueve meses del año un beneficio neto atribuido de 73,6 millones de euros, lo que supone un 7,9% menos respecto al mismo periodo de 2024.

La cifra de negocio de la farmacéutica registró un incremento del 15,5% entre enero y septiembre, hasta situarse en 454 millones de euros, cifra que se sitúa por encima de las guías previstas, gracias al buen comportamiento registrado en todas las áreas de negocio.

El auge de las ventas hasta septiembre se vio impulsado por las tres moléculas principales de Farma (bilastina, calcifediol y mesalazina), el negocio internacional y la incorporación en junio de la compañía portuguesa Laboratorios Edol Productos Farmacêuticos y en septiembre, de la farmacéutica italiana Sifi.