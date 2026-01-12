Agencias

Faes Farma abona dividendo de 0,041 euros este lunes, al que destinará cerca de 12,8 millones

Guardar

Faes Farma pagará este lunes, 12 de enero, un dividendo en efectivo a cuenta de los resultados de 2025 de 0,041 euros por acción, al que la farmacéutica destinará en total cerca de 12,8 millones de euros.

El dividendo complementario del ejercicio de 2025 de Faes Farma se abonará igualmente en efectivo, una vez aprobado por la junta general ordinaria prevista para mediados de 2026.

La intención de la compañía es mantener el pago del dividendo íntegramente en efectivo teniendo como objetivo en torno al 50% del beneficio del periodo.

"Esta retribución podrá variar en función de las necesidades de inversión del grupo Faes Farma dentro de su política de expansión internacional y crecimiento, tanto orgánico, como inorgánico", precisó en su día la farmacéutica.

Faes Farma registró en los primeros nueve meses del año un beneficio neto atribuido de 73,6 millones de euros, lo que supone un 7,9% menos respecto al mismo periodo de 2024.

La cifra de negocio de la farmacéutica registró un incremento del 15,5% entre enero y septiembre, hasta situarse en 454 millones de euros, cifra que se sitúa por encima de las guías previstas, gracias al buen comportamiento registrado en todas las áreas de negocio.

El auge de las ventas hasta septiembre se vio impulsado por las tres moléculas principales de Farma (bilastina, calcifediol y mesalazina), el negocio internacional y la incorporación en junio de la compañía portuguesa Laboratorios Edol Productos Farmacêuticos y en septiembre, de la farmacéutica italiana Sifi.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Detenido el jefe de gabinete de Netanyahu acusado de obstruir una investigación

Infobae

Ocho muertos, incluidos los novios, en una explosión de gas durante una boda en Islamabad

Infobae

Un 'hackeo' a Endesa Energía compromete datos sensibles de los clientes, incluidos DNI y medios de pago

Un 'hackeo' a Endesa Energía

Pradas y Cuenca llegan al juzgado de Catarroja para enfrentarse a un careo ante gritos de "asesina" y "mentiroso"

Pradas y Cuenca llegan al

La ola de incendios en el sur de Australia deja ya un muerto y 350.000 hectáreas arrasadas

Las autoridades advierten sobre el deterioro del aire por el avance del humo mientras más de 30 focos siguen activos, cientos de hogares han sido destruidos y el gobierno ha anunciado ayuda financiera urgente para quienes han sufrido pérdidas

La ola de incendios en