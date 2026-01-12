Agencias

CORR. LaLiga, premiada por APDM por su iniciativa 'Preparados' de cuidado integral del futbolista profesional

La Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid distingue la labor de un novedoso programa de acompañamiento creado por LaLiga para apoyar la salud psicológica, el bienestar y el futuro profesional de quienes integran las plantillas de clubes españoles

La aportación de exfutbolistas con experiencias directas en la retirada deportiva forma parte central del programa 'Preparados', creado por LaLiga y su Fundación para acompañar integralmente a los profesionales del fútbol. La importancia de esta iniciativa radica en que aborda tanto la salud mental de los deportistas en activo como su transición emocional y profesional hacia la vida tras culminar la carrera deportiva. Según consignó la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM) en nota difundida por medios oficiales, este proyecto fue distinguido con uno de los Premios APDM 2025 por tratarse de una apuesta clara al cuidado del futbolista en aspectos tradicionalmente poco tratados.

De acuerdo con la información difundida por la APDM, 'Preparados' se materializó a través de la colaboración entre LaLiga, su Fundación y la Fundación Blanca de apoyo al deportista. El foco de la iniciativa se sitúa en dos etapas clave de la trayectoria de los jugadores: la atención a la salud psicológica durante la vida profesional y el acompañamiento en el proceso de retirada del fútbol. Se destacó que estos ejes han resultado determinantes para el bienestar personal y la integración de los deportistas en la sociedad una vez concluido su recorrido profesional en el campo de juego.

El medio detalló que este programa pionero parte de la convicción de que el acompañamiento de LaLiga y sus clubes hacia los futbolistas debe ir más allá de lo deportivo, alcanzando también la orquestación de su futuro personal y profesional. Entre los temas que aborda el proyecto figuran salud mental, gestión de emociones, estrategias para la preparación de la retirada, herramientas de orientación profesional y la inserción en el mercado de trabajo tras finalizar la competición. Se subrayó que la propuesta ha sido diseñada especialmente para adaptarse a las necesidades reales de los jugadores de las primeras plantillas de los clubes españoles.

Según publicó la APDM, la ejecución de 'Preparados' se realiza mediante talleres presenciales de carácter voluntario. Estos talleres se imparten directamente en las instalaciones de los equipos de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion, y han sido confeccionados para ajustarse al cronograma y las particularidades de cada grupo. Cada entidad participante recibe dos sesiones formativas, en las cuales se integran materiales audiovisuales, intervenciones de especialistas en psicología y testimonios de exfutbolistas que han afrontado el paso a la retirada.

Entre los embajadores del proyecto figuran nombres reconocidos como Carlos Marchena y Zuhaitz Gurrutxaga, quienes transmiten a los futbolistas activos relatos cercanos y auténticos sobre el impacto de prepararse para un futuro lejos del césped. La presencia de estas figuras permite a los participantes identificar ejemplos prácticos sobre la importancia del bienestar más allá del rendimiento deportivo, y compartir dudas o inquietudes a partir de la experiencia directa.

Tal como recalcó la APDM en sus comunicaciones, 'Preparados' surge como una respuesta directa a desafíos estructurales del fútbol profesional. Con ello, LaLiga consolida una estrategia donde el cuidado de los deportistas, tanto dentro como fuera del terreno de juego, se reconoce como una dimensión clave de su responsabilidad social. Desde la óptica de la asociación, el reconocimiento otorgado a la iniciativa responde al papel que el fútbol puede desempeñar como espacio de formación integral y de impulso a valores de acompañamiento, aprendizaje y desarrollo personal, postulados que el periodismo deportivo y el contexto actual del deporte consideran fundamentales.

La APDM subrayó que el Premio APDM 2025 pone en relieve la relevancia de propuestas que comprenden el fútbol como una disciplina que trasciende la pura competición. Según el comunicado compartido por el organismo, el galardón representa el reconocimiento colectivo a proyectos que promueven una visión integral del deportista durante toda su carrera y en el tránsito hacia nuevas etapas, contribuyendo así tanto a la estabilidad emocional como a la proyección futura de quienes forman parte de las plantillas de los clubes españoles.

