Las autoridades georgianas confiscaron activos considerados de origen ilícito tras múltiples allanamientos realizados en propiedades conectadas con allegados a Irakli Gharibashvili. Esta acción se produjo en el marco de una investigación que culminó con la sentencia de cinco años de prisión para el ex primer ministro, quien admitió haber participado en prácticas corruptas, y se comprometió a pagar una sanción económica de un millón de laris, equivalentes a unos 318.000 euros. Según informó el diario 'Georgia Today', la Fiscalía General de Georgia detalló en un comunicado que los fondos obtenidos a través de actividades criminales pasaron a manos del Estado como parte de las medidas adoptadas por las autoridades del país.

El ex jefe de Gobierno, que ocupó el cargo desde 2013 hasta 2015, firmó un acuerdo con la Fiscalía durante la jornada del lunes, en el contexto de un proceso legal enfocado en hechos de corrupción tipificados dentro del artículo 194 del Código Penal georgiano. El comunicado del Ministerio Público, citado por 'Georgia Today', precisó que, como resultado de este pacto, Gharibashvili fue sentenciado formalmente tanto a cumplir reclusión como a satisfacer una "penalización en forma de multa". El documento oficial de la Fiscalía expone también que los bienes decomisados provienen de recursos financieros obtenidos de manera irregular.

De acuerdo con la información publicada por 'Georgia Today', el proceso judicial iniciado contra Gharibashvili se intensificó hace pocos meses, a raíz de operativos de registro practicados en los domicilios de al menos otras ocho personas relacionadas presuntamente con la trama delictiva. Estos allanamientos permitieron a las autoridades ampliar la investigación en torno a la obtención y circulación de fondos ilegales. La Fiscalía, según publicó el mismo medio, destacó que el exmandatario reconoció la aceptación de dinero de manera irregular como parte de sus confesiones ante la Justicia.

La figura de Gharibashvili desempeñó un papel preponderante en la evolución política de Georgia, especialmente a partir de la invasión rusa a Ucrania, momento en el que se consolidó un giro estratégico antioccidental en la capital, Tiflis. Numerosos observadores referenciados por 'Georgia Today' señalan el liderazgo ejercido por el ex primer ministro en la definición de las posturas políticas del país durante ese periodo.

En el entorno político georgiano, Gharibashvili era considerado cercano al oligarca Bidzina Ivanishvili, quien encabeza el partido gobernante Sueño Georgiano y mantiene una influencia significativa en las esferas de decisión del país. Según reiteró el diario, el ahora condenado jefe de Gobierno fue catalogado frecuentemente como el principal colaborador y lugarteniente político de Ivanishvili.

La sentencia y las incautaciones forman parte de un esfuerzo institucional prolongado por investigar, procesar y sancionar delitos económicos vinculados a altos funcionarios. Según detalló 'Georgia Today', las acciones judiciales se centraron tanto en la recuperación de activos procedentes de delitos como en la imposición de mecanismos de reparación económica ante el Estado, a través de la incautación de fondos y el pago de multas determinantes.

El caso de Gharibashvili refleja la disposición de las autoridades de Georgia para perseguir casos de corrupción en altos niveles, involucrando a figuras políticas de relevancia nacional y llevando a cabo investigaciones extensivas sobre las propiedades y recursos económicos asociados con los delitos identificados. 'Georgia Today' consignó que la confesión del ex primer ministro, junto con la colaboración alcanzada con la Fiscalía, fueron factores clave para la resolución judicial y la determinación de la sentencia y sanción económica.