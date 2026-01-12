Blanca Romero se confiesa enamorada y en su mejor momento vital: "Cada día estoy mejor, más feliz y más loca"

Durante la presentación de la serie ‘Pura sangre’ en Telecinco, Blanca Romero compartió su deseo de que en el futuro su hija Lucía Rivera la interprete en un biopic, un proyecto que ambas han considerado tras conversar recientemente al respecto. La actriz aprovechó el evento para abordar cómo vive esta nueva fase de su vida, en la que se reconoce enamorada y en plenas facultades personales y profesionales.

Según publicó el medio, Blanca Romero afirmó que experimenta una etapa de plenitud personal. Ante los medios, expresó: “Ay Blanca Romero, tiene muchas Blanca Romero dentro y me sorprendo a mí misma, o sea que, pues cada día estoy mejor, más feliz y más loca”. Romero describió este período como una suerte de segunda oportunidad vital, indicando que no siente temor ante los nuevos comienzos y ahora disfruta más intensamente cada experiencia. “Lo debo hacer, sí, como una segunda vuelta se puede, hay segundas oportunidades”, enfatizó la actriz, subrayando que asume la ilusión sentimental del momento como un proceso de crecimiento y plenitud.

El medio detalló que Romero no desaprovechó la oportunidad para hablar sobre el futuro artístico de su hija Lucía Rivera. La intérprete reveló que Lucía ha manifestado recientemente su interés en seguir una carrera en la interpretación, una aspiración que Blanca había alentado desde los primeros pasos de su hija en la moda. La actriz recordó que, a pesar de su amor por la moda, considera que el mundo del cine y las series aporta un valor significativo en el desarrollo personal, al facilitar el autoconocimiento y la empatía. “Por fin está escuchando mi consejo, yo le llevo diciendo que se dedique a esto desde que empezó en la moda, porque... el cine, las series, la interpretación, te enseña mucho a conocerte a ti, incluso para ti, para tu vida”, declaró Romero según consignó la publicación. Blanco también expresó su convicción sobre las cualidades de Lucía para la interpretación, destacando su naturalidad, su presencia ante la cámara y su capacidad expresiva, y planteó que sería posible que en un futuro la joven la interpretase en un biopic.

Además de conversar sobre el presente y el futuro, Romero abordó episodios desconocidos de su pasado. De acuerdo con la información publicada, reveló que fue detenida en dos ocasiones en la aduana de Estados Unidos, esposada de pies y manos bajo una cadena común, experiencia que relató con naturalidad y sentido del humor, contrastando con los personajes de autoridad a quienes ha interpretado en la ficción. “De hecho sí estuve detenida en dos ocasiones, esposada de pies y manos cadena común, en Estados Unidos en la aduana, que son tan radicales. Luego aquí en España obviamente... Me trataron increíble y no tengo ningún antecedente penal. Estoy limpia, por ahora”, relató la actriz, quien hizo de esta anécdota una muestra más de la espontaneidad con la que aborda los diferentes episodios de su vida.

La reportera también reflejó el compromiso de Blanco Romero con su papel como figura pública. La actriz expresó que su intención es inspirar fortaleza y esperanza a quienes siguen su carrera. “Bueno puedo decir que estoy que lo he vuelto a hacer, que me he levantado y lo he vuelto a hacer, y creo que eso puede llegar a ser inspirador para otras personas”, reflexionó Romero en el evento, tal como recogió la fuente, añadiendo que ve en la cultura una forma de transmitir luz y esperanza, una meta que siente haber alcanzado nuevamente con su más reciente etapa profesional y personal.

La comparecencia de Blanca Romero ante la prensa, según relató el medio, dejó ver una figura renovada, con disposición para compartir tanto los logros y sueños familiares como los momentos inesperados de su pasado. Así, la actriz reafirmó su compromiso con el crecimiento propio y el de su círculo cercano, y resaltó la importancia de la interpretación como vía de autodescubrimiento y de transmisión de valores tanto a su hija como al público en general.