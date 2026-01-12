Ángela Molina, ante el reto de poder interpretar a la Reina Sofía: "Me da muchísimo respeto"

Durante una conversación relacionada con el estreno de la serie "Pura sangre", Ángela Molina abordó los rumores sobre su posible trabajo en una producción centrada en la reina emérita Sofía. De acuerdo con la información publicada por el medio, la actriz cuestionó la veracidad de tales versiones y precisó que, hasta el momento, no existe ningún compromiso formal ni decisión tomada por su parte para asumir dicho papel, insistiendo en la importancia de valorar cualquier propuesta solo después de revisar el guion.

Según consignó el medio, Molina explicó que los comentarios acerca de su supuesta participación en esa ficción han sido prematuros, ya que el proyecto aún no figura como una realidad tangible. Añadió que tampoco ha expresado una aceptación definitiva, ya que, en sus palabras, “ni está el proyecto todavía como algo real ni yo he dicho un sí definitivo hasta que no lea el guión, obviamente, como siempre y como históricamente ha de ser”. Molina pidió moderar las expectativas dado que, según su testimonio, la información difundida no se ajusta a la situación real.

La intérprete manifestó admiración y afecto hacia la reina emérita Sofía, detalló el medio, y recordó un momento personal junto a ella: “absolutamente dulce y dedicada al que tiene enfrente suyo”, mencionó Molina sobre la actitud de la reina. Explicó que esa cercanía la marcó notablemente, calificando ese instante como un recuerdo que agradece de manera especial. A esto añadió que le produce cierto pudor imaginar que en el futuro alguien pudiera encarnarla a ella en una ficción, afirmando su escepticismo respecto a la posibilidad de imitar plenamente a una persona real: “Por lo menos a mí no me gustaría que nadie me interpretara a mí, o sea, que nadie interpretara en una ficción a cómo yo soy, porque creo que es imposible imitar al otro”, comunicó la actriz según consignó el medio.

Molina también expresó el respeto y la dificultad que significa abordar figuras históricas o personales en producciones audiovisuales. Citó la experiencia vivida ante la posibilidad de que se plasmara en el cine la biografía de su padre, al señalar: “Cuando se habló de hacer la vida de mi padre, y en el amor no se compara, no estoy comparando nada, pero sí que siempre dije: nadie puede interpretar a mi padre”. Insistió igualmente en que no descarta participar en una hipotética producción sobre Sofía si surgen las condiciones adecuadas. Añadió: “Claro que ha habido otras grandes actrices que han interpretado a la reina de Inglaterra, etcétera. Y claro que se podría hacer, pero he de estar con muchísimo amor y respeto por eso, porque la situación es especial y nos merecemos lo mejor”.

En lo referido a sus proyectos más inmediatos, el medio señaló que Molina mostró entusiasmo por el lanzamiento de la serie “Pura sangre”, donde comparte espacio con actrices como Blanca Romero y Amaia Salamanca. Explicó que el trabajo compartido con el equipo femenino ha propiciado una dinámica positiva y resaltó la complicidad desarrollada entre las compañeras. Expresó satisfacción con la oportunidad de haber trabajado nuevamente con Amaia y otras colegas, como Maru Valdivieso, refiriéndose a esta última como “mi alma gemela, que está continuamente conmigo en escena, y hemos sentido una amistad muy potente, muy bella juntas y con Amaia igual y con Blanca”.

El medio detalló que Molina valoró el ambiente que se generó durante el rodaje y la participación de todo el elenco, destacando la convivencia entre las actrices y el papel relevante de los actores que las acompañaron: “Las mujeres de esta serie lo hemos disfrutado de una manera absolutamente, absolutamente, extraordinariamente alegre. Y hemos estado acompañadas por este elenco de hombres y actores y amigos nuestros igualmente, que han sido generosos y muy potentes con nosotras”.

El contexto en el que surge la posible interpretación de la reina Sofía por parte de Molina se da en medio de expectativas y comentarios en torno a futuras producciones relacionadas con figuras históricas. Según informó el medio, Molina insistió en que cualquier decisión quedará supeditada a la calidad del guion y a la autenticidad del proyecto, reiterando su intención de tratar estos personajes con el máximo rigor y consideración.