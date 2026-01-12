Agencias

Aistech Space lanza Hydra 2, el "primer satélite" comercial con Telescopio Térmico Multiespectral

Aistech Space, compañía española dedicada a la detección, seguimiento y monitorización de los cambios de temperatura en la superficie de la Tierra, ha anunciado este lunes el lanzamiento de Hydra 2, que ha supuesto una inversión de 1 millón de euros y es el "primer satélite" comercial con Telescopio Térmico Multiespectral, desarrollado íntegramente por la compañía

El lanzamiento se ha llevado a cabo desde la Base de la Fuerza Espacial de Vandenberg en California (Estados Unidos) a través del integrador de lanzamiento Exolaunch como parte de la misión de lanzamiento compartido Twilight con SpaceX, informa en un comunicado.

Hydra 2 "marca el inicio oficial del despliegue de su constelación comercial" diseñada para proporcionar información situacional precisa y recurrente basada en imágenes térmicas de alta resolución sobre la superficie terrestre.

El satélite representa "una evolución técnica significativa respecto a sus predecesores" al ofrecer una mayor resolución y precisión en la captura de datos, permitiendo monitorear variaciones de temperatura en áreas críticas con una capacidad analítica sin precedentes.

INTELIGENCIA GEOESPACIAL

Las capacidades de Hydra 2 permitirán desarrollar aplicaciones para proporcionar información basada en inteligencia geoespacial como la detección y monitorización temprana de incendios forestales, el seguimiento del nivel de actividad en infraestructuras críticas e instalaciones de producción o el control de movimientos en zonas de interés estratégico y áreas críticas.

"Con este nuevo hito, no sólo ponemos en órbita y en operación tecnología de vanguardia, sino que abrimos una nueva ventana de conocimiento sobre nuestro planeta", ha dicho el cofundador y consejero delegado de Aistech Space, Carles Franquesa.

EuropaPress

