Agencias

Sabalenka gana a Kostiyuk en dos sets (6-4 y 6-3) la final de Brisbane 500

Guardar

Redacción deportes, 11 ene (EFE).- La bielorrusa Aryna Sabalenka se impuso en la final del torneo de Brisbane, de categoria 500, en Australia, a la ucraniana Marta Kostyuk en dos sets (6-4 y 6-3).

Sabalenka, número uno del mundo, inicia así el curso tenístico con su primer título de 2026 camino del grande inaugural de la temporada, el Abierto de Australia, que comenzará el próximo 18 de enero en Melbourne.

La número uno del mundo llegó a la final tras imponerse el sábado, también en dos sets (6-3 y 6-4), a la checa Karolina Muchova, número 20 del ránking mundial, en una hora y media de partido.

Este es el tercer título consecutivo de la tenista bielorrusa en el torneo internacional de Brisbane, en el que este año no ha perdido ni un solo set en cinco encuentros disputados: Kostyuk, Muchova, la estadounidense Madison Keys, la rumana Sorana Cirstea y la española Cristina Bucsa.

Por su parte, Kostyuk, 26 en el ranking de la WTA, dio la sorpresa en las semis al ganar a la estadounidense Jessica Pegula, cuarta cabeza de serie.

Temas Relacionados

EFEEPAXXARCQLDBNESPORTSSPORTSPORTINGTENNIS BRISBANE INTERNATIONALTENNISTENTOURNAMENTTEN AUST

Últimas Noticias

Ente electoral se prepara para distribuir el material para los comicios en Costa Rica

Infobae

Guyana registra un aumento de más de 11 % en la cifra de homicidios en 2025

Infobae

Costa Rica registró un desempleo del 6,6 % en noviembre de 2025, igual que en 2024

Infobae

Evacuado de Alepo último grupo de combatientes kurdosirios tras acuerdo de alto el fuego

Infobae

El TS inadmite el recurso de Tanlongo y el Racing le reclamará un millón de euros e intereses

El máximo tribunal español ha avalado la condena impuesta al futbolista argentino por la justicia cántabra, permitiendo al club santanderino iniciar el proceso legal para exigir el desembolso íntegro de la indemnización y los intereses acumulados

El TS inadmite el recurso