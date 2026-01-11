Agencias

Independiente se estrena en la pretemporada con victoria frente a Alianza Lima

Montevideo, 10 ene (EFE).- El Independiente argentino se estrenó este sábado en la Serie Río de la Plata venciendo por 2-1 al Alianza Lima peruano con una gran actuación del uruguayo Matías Abaldo.

El atacante uruguayo, campeón del Mundial sub-20 con la Celeste en el año 2023, lideró la remontada del Rey de Copas en un juego que los dirigidos por Gustavo Quinteros afrontaron con mayoría de suplentes.

Abaldo marcó a los 62 minutos para igualar un juego que Alianza Lima ganaba por la mínima gracias a un tanto de Alan Martín Cantero. Luego asistió a Santiago Montiel para que decretara el segundo tanto de un juego marcado por la lluvia.

El Rojo afrontó el juego con Joaquín Blázquez; Luciano Barros Ayala, Juan Fedorco, Sebastián Valdez, Milton Valenzuela; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Lautaro Millán, Walter Mazzantti; Josias Palais e Ignacio Pussetto.

Para el comienzo de la segunda parte, Quinteros hizo siete cambios y mandó al campo a Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Facundo Zabala, Rodrigo Fernández, Abaldo y Montiel. Luego ingresaron Felipe Loyola y Gonzalo Bordón.

De acuerdo con esto, no sumó minutos el recientemente incorporado Ignacio Malcorra, quien el pasado 8 de enero se convirtió en nuevo jugador del Rojo tras dejar Rosario Central.

Mientras tanto, Alianza Lima jugó con Guillermo Viscarra; Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Jairo Vélez, Edyc Castillo, Fernando Gaibor, Pedro Aquino, Sergio Peña; Paolo Guerrero y Federico Girotti.

Este último hizo su debut en el conjunto peruano, quien en las últimas horas sumó también al lateral con pasado en Boca Juniors Luis Advíncula.

En la primera parte, Jesús Castillo entró en lugar de Gaibor, mientras que para la segunda parte entraron Alejandro Duarte, Mateo Antoni, Cristian Carbajal, Gianfranco Chávez, Josué Estrada, Alessandro Burlamaqui, Cantero, Gaspar Gentile y Geray Motta.

Este domingo, la Serie Río de la Plata no tendrá encuentros, aunque sí se jugará uno enmarcado en los Clásicos Sudamericanos. Se enfrentarán el argentino River Plate y el colombiano Millonarios en el estadio Gran Parque Central de Montevideo.

Independiente jugará su segundo encuentro el 13 de enero, día en que se enfrentará al chileno Everton. En tanto, Alianza Lima se medirá un día después con el argentino Unión de Santa Fe.

EFE

