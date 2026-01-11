España consigue el bronce en el Campeonato de Europa masculino de Heidelberg

La selección española masculina de hockey sala ha conseguido este domingo la medalla de bronce en el Campeonato de Europa, disputado en la ciudad alemana Heidelberg, después de vencer 'in extremis' por 6-5 al combinado anfitrión de Alemania en la final de consolación.

Tras haberse quedado en la víspera a las puertas de la gran final, debido a su derrota en los 'shoot-outs' (3-3, 1-0) ante Austria en las 'semis', el conjunto español ocupó la tercera plaza del torneo gracias a un gol decisivo de Pablo Román quedando siete segundos para acabar el partido.

En el encuentro por el título, Austria empató (3-3) con Polonia y de nuevo sonrió en la tanda de 'shoot-outs' con su triunfo por 3-2 para conquistar la medalla de oro de este EuroHockey Indoor Championships y dejar a los jugadores polacos con el amargo sabor de la plata.