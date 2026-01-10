Urtasun inaugura la Feria Internacional del Libro de Nueva Delhi ensalzando la diversidad cultural de España e India

El programa literario de España en la Feria Internacional del Libro de Nueva Delhi dedica especial atención a la poesía, el plurilingüismo y el diálogo cultural, haciendo énfasis en la literatura infantil y juvenil y en la tradición de la narración oral. Así lo recoge el medio Europa Press, que detalló la activa participación española en una de las citas editoriales de mayor prestigio en Asia, elegida para marcar el inicio de las actividades conmemorativas del Año Dual España-India 2026.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, acudió este sábado a la ceremonia inaugural junto al ministro de Educación de la India, Dharmendra Pradhan, poniendo de relieve la diversidad lingüística y cultural compartida entre ambos países. Europa Press informó que Urtasun calificó la feria como “lugar de encuentro, pero sobre todo de conocimiento”, y subrayó las oportunidades de colaboración en el sector editorial que surgirán durante el evento. Además, el ministro expresó que "durante todos estos días, surgirán innumerables oportunidades para el negocio editorial, nuevas traducciones, vías de colaboración y mercados en los que nuestros países puedan seguir creciendo y consolidando esa alianza que representa este 'Año Dual' España-India 2026".

La Feria Internacional del Libro de Nueva Delhi, considerada referencia global para la industria editorial, seleccionó a España como país invitado de honor en esta edición, lo que supone un nuevo esfuerzo del Ministerio de Cultura por promover la literatura de las distintas lenguas oficiales de España, según recogió Europa Press. Con esta designación, el país inicia su programa en el mayor evento literario asiático, favoreciendo el intercambio profesional en el ámbito editorial y el desarrollo de alianzas estratégicas con la India.

El encuentro marca el arranque de las actividades correspondientes al Año India-España de Cultura, Turismo e Inteligencia Artificial, previsto para 2026 y fruto de un acuerdo alcanzado en 2024 entre el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el primer ministro indio, Narendra Modi. Europa Press explicó que este ciclo conmemorativo coincide con el 70 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos territorios, y será el Ministerio de Exteriores español el encargado de coordinar la agenda de eventos vinculados.

Entre los principales objetivos del Año Dual destacan la ampliación de los lazos culturales y la promoción de la cooperación bilateral en el ámbito artístico y editorial. El programa busca reforzar el intercambio cultural y crear escenarios favorables para el desarrollo conjunto en sectores como el libro, la traducción y las industrias creativas. Según destacó Europa Press, este enfoque pretende consolidar el protagonismo de España en eventos internacionales y diversificar las plataformas para la difusión de su producción cultural.

En la primera jornada de la feria, está prevista la inauguración del Pabellón Español, que ofrecerá como actividad central un coloquio sobre la 'Generación del 27'. Este encuentro contará con la participación de los hispanistas Vijaya Venkataraman y Prabhati Nautiyal, así como de la directora general del Libro, del Cómic y de la Lectura, María José Gálvez, seguida de una lectura poética a cargo de escritores españoles. De acuerdo con Europa Press, esta propuesta forma parte de un programa que combina actividades literarias y profesionales enfocadas tanto en el público general como en especialistas y agentes del sector editorial.

La agenda del ministro Ernest Urtasun incluye para el lunes encuentros relacionados con el ámbito audiovisual, sujetos a la promoción de alianzas también en el terreno cinematográfico. Europa Press informó que el ministro prevé reunirse con el director del Festival Internacional de Cine de la India (IFFI Goa), Shekhar Kapur, con representantes de la escena independiente del cine indio, y con el responsable de Cultura y Turismo del país anfitrión, Gajendra Singh Shekhawat.

Dentro de las acciones profesionales previstas por la delegación española se encuentra también un análisis del mercado del libro producido en España y la exposición de las ayudas estatales orientadas a facilitar traducciones a lenguas extranjeras. Según publicó Europa Press, estos espacios buscan fomentar el acercamiento de los catálogos editoriales a otras audiencias y estimular nuevas vías de colaboración internacional.

El reconocimiento de la diversidad cultural y literaria, así como el fortalecimiento de las redes editoriales entre España e India, marcan el inicio de una serie de actividades que se extenderán hasta 2026 en el marco del Año Dual. Europa Press subrayó que este proceso se inscribe en la estrategia española de internacionalización de su cultura y en la aspiración de ampliar el alcance de su literatura, a través del diálogo con otras tradiciones y la valorización de las lenguas que conviven en su territorio.