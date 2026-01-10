UNIR y la Universidad Villanueva inauguran el primer Concierto Universitario de Año Nuevo con más de 2.000 asistentes

El homenaje a Johann Strauss Jr., con motivo del bicentenario de su nacimiento, impregnó el repertorio presentado en el Auditorio Nacional de Música y conectó la tradición centroeuropea con el público universitario y general de Madrid. De acuerdo con la información publicada por UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja y la Universidad Villanueva promovieron por primera vez el 'Concierto Universitario de Año Nuevo: De Viena a Madrid', donde más de dos mil personas se reunieron en la Sala Sinfónica para dar la bienvenida al año a través de la música clásica. Esta iniciativa surge con la intención de proyectarse como una cita anual y convertirse en referencia universitaria y cultural, evocando el mundialmente conocido Concierto de Año Nuevo de Viena, pero acercando su espíritu a la capital española y a las nuevas generaciones.

Según detalló UNIR, el evento se organizó en colaboración con la Fundación UNIR y la Fundación EME, mostrando desde su edición inaugural un compromiso especial de ambas instituciones académicas con la difusión del patrimonio musical y la transferencia del conocimiento artístico. La celebración tuvo lugar el sábado y logró congregar no solo a estudiantes de las dos universidades, sino también a representantes académicos y figuras del ámbito institucional; entre ellos, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. De esta manera, la iniciativa buscó fortalecer el papel de la cultura como elemento central en la vida universitaria y en la sociedad más amplia.

La programación se diseñó como un recorrido por las obras más emblemáticas del compositor austriaco Johann Strauss Jr., quien marcó la vida cultural del romanticismo vienés. Durante el concierto, piezas como el vals 'El Emperador', la polca 'Estudiantes' y la marcha 'Napoleón' sirvieron para evidenciar la permanencia y el atractivo contemporáneo del repertorio de Strauss. Ernesto Monsalve, profesor y responsable de Proyectos de Música y Artes Escénicas en UNIR, dirigió el programa y afirmó que la intención de este encuentro no se limita solo a la interpretación musical, sino también a impulsar la transferencia cultural: “Queremos que la universidad sea el puente que conecte el mejor legado de Strauss con los jóvenes del siglo XXI”.

Tal como consignó la Universidad Internacional de La Rioja, la velada contó con la participación de Martín Llade, especialista en música clásica y voz oficial de la retransmisión para RTVE del Concierto de Año Nuevo de Viena desde 2018. Llade tuvo a su cargo la presentación y contextualización histórica de cada pieza, facilitando al público la comprensión del significado y la tradicional relevancia europea de las obras interpretadas.

La ejecución musical fue protagonizada por la Joven Orquesta Sinfónica de Valladolid. A la agrupación orquestal se sumaron las voces del Orfeón Moratalaz, el Orfeón de Hortaleza 'Maestra Dolores Marco', y el Coro Escolar de Hortaleza, quienes reforzaron el carácter coral y festivo del concierto, según informó UNIR. Además, el programa artístico incluyó la participación del Ballet Bailarte, que aportó una dimensión escénica y visual al espectáculo, realzando la atmósfera evocadora de los grandes salones europeos decimonónicos.

En el contexto de la cita, el rector de la UNIR, José María Vázquez García-Peñuela, remarcó la función de la universidad como depositaria y transmisora de la alta cultura. Su intervención afirmó el objetivo de fortalecer la formación humanística e integral de los estudiantes y de la sociedad, recuperando el valor de la música clásica como un lenguaje universal con capacidad para unir generaciones. “La universidad tiene la responsabilidad de ser depositaria y transmisora de la alta cultura. Con este concierto, queremos recordar la vigencia de la música clásica como un lenguaje universal que une generaciones y que contribuye a la formación integral y humanística de nuestros estudiantes y de la sociedad en su conjunto”, declaró el rector, en palabras recogidas por la propia UNIR.

La primera edición del Concierto Universitario de Año Nuevo aspira a consolidarse como una tradición estable en el calendario de actividades académicas, potenciando tanto la apreciación musical en el entorno universitario como la apertura de la música clásica ante un público más amplio. De acuerdo con la información difundida, la iniciativa refleja la intención de ambas universidades de reforzar el vínculo entre la educación superior, la cultura y la sociedad.