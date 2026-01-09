Agencias

Un centenar de empresas catalanas exporta a Venezuela por un valor de 50 millones

Un centenar de empresas catalanas mantiene actualmente su actividad exportadora con Venezuela, con un volumen de ventas que asciende a 50 millones de euros, según datos de Acció --la agencia para la competitividad de la empresa de la Generalitat-- facilitados a Europa Press.

El tejido exportador catalán en el país caribeño se concentra principalmente en el sector de los combustibles, que representa el 21,9% del total de las ventas, y le siguen la maquinaria (17,4%), la perfumería y cosmética (9,7%), el papel, cartón y manufacturas (4,7%) y los abonos (4,2%).

CAUTELA TRAS LA CAÍDA DE MADURO

Fuentes de la agencia dependiente del Departamento de Empresa y Trabajo han explicado que se trata de un mercado con un "peso exportador reducido" en el conjunto de la economía catalana.

No obstante, se han puesto a "total disposición" de las compañías ante cualquier duda derivada de la extrema volatilidad política en el país, tras la intervención militar estadounidense que finalizó con la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Pese a este escenario de incertidumbre, el Gobierno central ha intensificado los contactos con la sesentena de compañías españolas con presencia física en Venezuela --como Repsol, Telefónica, BBVA, Mapfre o Inditex-- para transmitir un mensaje de "tranquilidad" respecto a la seguridad de sus activos y personal.

"PRONTO" PARA ANTICIPAR ESCENARIOS

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, subrayó este miércoles que el peso de Venezuela en el comercio exterior español ha sufrido una reducción "significativa" en los últimos años.

Según el ministro, todavía es "muy pronto para anticipar escenarios" sobre cómo evolucionarán las inversiones y el marco jurídico en el periodo de transición que se abre en el país latinoamericano.

