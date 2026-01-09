Sánchez celebra la aprobación del acuerdo con Mercosur y aboga por tender "nuevos puentes y alianzas"

El intercambio comercial entre España y el bloque Mercosur alcanzó en 2024 el 9% de las exportaciones y el 18% de las importaciones totales de la Unión Europea, según indicaron fuentes del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Dentro de este contexto, España destaca como uno de los inversores más relevantes en la región, ubicándose en el primer lugar en Uruguay y en el segundo en Brasil y Argentina, además de ocupar el quinto puesto en Paraguay. El monto de la inversión directa española en el Mercosur supera los 100.000 millones de euros, lo que representa el 13% de todo el capital invertido por España en el extranjero, de acuerdo con cifras del cierre de 2023. Estas cifras refuerzan la importancia estratégica que otorgan al acuerdo comercial recientemente ratificado entre la Unión Europea y el bloque sudamericano, que integran Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay.

El acuerdo recibió la aprobación de los veintisiete Estados miembro de la UE el viernes, como reportó el medio oficial, durante un encuentro a nivel de embajadores en Bruselas. Pese a posiciones contrarias manifestadas por países como Francia y Hungría, la decisión se tomó por mayoría cualificada. Esta luz verde en la capital belga se produjo tras la validación de salvaguardas pactadas en diciembre para incrementar la protección del sector agroalimentario europeo, un punto especialmente debatido durante las negociaciones.

Tal como informó el medio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, publicó en su cuenta de X un mensaje en el que expresó satisfacción por la ratificación del acuerdo comercial entre la UE y Mercosur y planteó la importancia de abrir “nuevos puentes y alianzas” a fin de consolidar una “prosperidad compartida”. En las declaraciones recogidas por dicho medio, Sánchez manifestó: “Gracias a él, las empresas españolas podrán entrar a nuevos mercados, exportar más, y generar más empleos. Y Europa podrá mantener un vínculo fuerte con esa región hermana y estratégica que es América Latina”.

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, citado por el medio, calificó el pacto con Mercosur como una medida con significativo alcance, al reafirmar el compromiso de ambos bloques con el orden internacional basado en reglas, el multilateralismo y la cooperación. Desde el ministerio puntualizaron que el acuerdo representa un avance relevante para España al consolidar su función como enlace, considerando los lazos históricos y culturales que la conectan con los países de América del Sur. Además, enfatizaron que se trata de una oportunidad para reforzar la red de socios y diversificar tanto mercados como fuentes de abastecimiento estratégico para Europa en general, contribuyendo a fortalecer las cadenas de suministro y la autonomía estratégica del continente.

Según detalló el medio periodístico, los sectores en los que España concentra principalmente sus inversiones en los países del Mercosur abarcan energía, infraestructuras, telecomunicaciones, servicios financieros y empresariales, así como el transporte. Esta diversificación refuerza la posición de las empresas españolas en la región y consolida su presencia en áreas claves para el desarrollo económico y la transformación digital.

El acuerdo reviste también un valor relevante a nivel político y geoestratégico, tal como explicaron desde el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. En un entorno internacional caracterizado por la volatilidad y la incertidumbre, las autoridades españolas consideran prioritario fortalecer las alianzas multilaterales, confiando en que iniciativas de este tipo contribuyen a mantener la cooperación y la integración regional frente a tendencias unilaterales.

El medio indicó que la confirmación de las salvaguardias para el sector agroalimentario europeo obedeció a la necesidad de proteger a los productores europeos ante la integración de mercados con diferentes regulaciones y normas ambientales y comerciales. La negociación de estas condiciones formó parte de un proceso extenso, en el que se discutieron medidas dirigidas a garantizar una competencia equitativa y preservar los estándares exigidos por la Unión Europea.

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, citado nuevamente por el medio, remarcó que el carácter estratégico del acuerdo se deriva de la posibilidad de abrir nuevos mercados para empresas europeas y españolas, facilitar exportaciones y generar empleo. Además, la iniciativa refuerza la influencia y la capacidad de negociación internacional tanto para España como para la UE en el ámbito global.

El medio subrayó que, mientras algunos Estados miembro plantearon objeciones por cuestiones como la protección agrícola y el cumplimiento de estándares medioambientales, la mayoría consideró que las salvaguardas insertadas en el acuerdo y los mecanismos de verificación resultaban adecuados para avanzar con la ratificación.

Fuentes del sector económico consultadas por el medio valoraron positivamente la decisión, pronosticando que la apertura de los mercados y la consolidación de inversiones beneficiarán tanto a empresas del continente como a los socios sudamericanos. Destacaron la relevancia de la apuesta por la cooperación internacional basada en reglas y el fortalecimiento de cadenas de suministro en un contexto mundial en transformación.

Según lo publicado, el acuerdo genera expectativas de impulsar las relaciones comerciales y de inversión entre la Unión Europea y los países del Mercosur. El propio Gobierno español interpreta la ratificación como un impulso para reforzar la red de alianzas estratégicas, incrementar la presencia en sectores prioritarios y consolidar la proyección internacional de la economía nacional.