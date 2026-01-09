Agencias

Rusia ataca territorio ucraniano con misil balístico hipersónico Oréshnik

Guardar

Moscú, 9 ene (EFE).- Rusia bombardeó esta noche territorio ucraniano con un misil balístico hipersónico Oréshnik en respuesta al supuesto ataque con drones a finales de diciembre contra una de las residencias del presidente ruso, Vladímir Putin, según informó este viernes el Ministerio de Defensa ruso.

Es la segunda vez que Moscú emplea el misil Oréshnik para golpear Ucrania, que negó en todo momento haber atacado la residencia de Putin, extremo que también fue puesto en duda por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Hallan sin vida a niño de 11 años con TEA que buscaban desde el domingo en Paraguay

Infobae

Indonesia anuncia fin del operativo para buscar al niño aún desaparecido tras naufragio

Infobae

Venezuela agradece a China por su postura contra violaciones al derecho internacional

Infobae

Al menos siete muertos en diversos ataques israelíes en Gaza

Infobae

Meloni visitará Japón y Corea del Sur la próxima semana y se reunirá con Takaichi y Lee

Infobae