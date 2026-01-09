MSF acusa a Israel de imponer "trabas burocráticas" para restringir el acceso de los palestinos a la sanidad

En palabras de Paula Gil, presidenta de Médicos Sin Fronteras (MSF) en España, la ayuda humanitaria constituye una obligación legal establecida por el derecho internacional y no un favor, según reportó la organización en un comunicado recogido por varios medios este viernes. Esta declaración se produce en medio de denuncias de la ONG sobre trabas administrativas y acusaciones sin fundamento por parte del Gobierno israelí, quienes estarían restringiendo el acceso de la población palestina a servicios médicos esenciales en Gaza, lo que afecta a cientos de miles de personas en condiciones de grave crisis humanitaria. Según informó MSF, estas restricciones representan una violación del Derecho Internacional y ponen en duda la continuidad de la atención médica vital para la población afectada por el conflicto en la región.

La organización Médicos Sin Fronteras ha acusado públicamente a las autoridades israelíes de usar acusaciones infundadas y mecanismos burocráticos para restringir de forma arbitraria el acceso de los habitantes de Gaza a la atención médica indispensable. De acuerdo con MSF, la finalidad de estas acciones sería limitar el trabajo y el testimonio de las organizaciones humanitarias independientes que operan en la zona, dificultando así el conocimiento de la realidad sobre el terreno. Tal como difundió MSF en su comunicado, "al atacar a las ONG, Israel está haciendo uso de obstáculos burocráticos y acusaciones infundadas para restringir arbitrariamente el acceso de los palestinos a una atención médica que en estos momentos resulta esencial".

MSF ha rechazado categóricamente las recientes declaraciones de las autoridades israelíes y ha manifestado su inquietud por el aumento de amenazas que, sumadas a las trabas administrativas, ponen en riesgo la capacidad de la organización para ejecutar sus operaciones médicas en Gaza. Paula Gil precisó en el comunicado que "si la realidad que nuestros equipos presencian en Gaza, que no es otra que la muerte, la destrucción y el coste humano de la violencia, resulta incómoda para algunos, la responsabilidad recae en quienes cometen estas atrocidades, no en quienes las denuncian". Como consignó MSF, la actual situación en el enclave ha dejado al sistema sanitario prácticamente destruido, mientras las necesidades humanitarias de la población son enormes.

El mismo comunicado de la ONG señala que estas limitaciones impuestas por las autoridades israelíes ponen en entredicho la atención sanitaria para cientos de miles de habitantes del enclave. Ante este contexto, MSF expresa su disposición a colaborar con las autoridades para mantener operativas sus actividades y seguir apoyando el sistema de salud local, cuya infraestructura se encuentra en estado crítico tras meses de hostilidades.

Los hechos descritos por la ONG coinciden con un aumento significativo en el número de víctimas. El medio recogió datos de las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que cifran en más de 71.400 los fallecidos desde el inicio de la ofensiva israelí tras los ataques del 7 de octubre de 2023. Estas cifras incluyen cerca de 440 víctimas registradas desde la entrada en vigor, el 10 de octubre, del alto el fuego vinculado con la primera fase de la propuesta auspiciada por Estados Unidos para intentar establecer un acuerdo duradero sobre el futuro de la Franja.

La organización subrayó que el bloqueo israelí impide que la escasa ayuda y los pocos servicios médicos que aún se prestan en Gaza lleguen a quienes los necesitan, lo que agrava la dificultad de acceso para una población que ya enfrenta una crisis sanitaria agravada por los bombardeos y la destrucción de infraestructuras. Según publicó MSF, la situación se muestra especialmente preocupante debido a la presión adicional que sufre el personal médico, forzado a operar con recursos limitados y bajo constantes amenazas a su seguridad.

MSF insistió en su denuncia de que el propósito de las medidas adoptadas por las autoridades israelíes sería restringir las posibilidades de las organizaciones humanitarias de dar cuenta de la situación en Gaza, obstaculizando así el flujo de información independiente e impidiendo que se visibilicen las consecuencias humanas de las operaciones militares. Las declaraciones de la organización insisten en que la atención médica en Gaza reviste carácter de urgencia y es crucial para la supervivencia de miles de heridos, enfermos y desplazados por el conflicto armado.

El comunicado de MSF reiteró la demanda de que las acciones israelíes constituyen una violación del derecho internacional, al impedir la provisión de ayuda humanitaria y limitar los mecanismos de transparencia y denuncia. Al mismo tiempo, afirmó que la organización continuará sus esfuerzos para mantener la asistencia médica a la población gazatí, señalando que las condiciones actuales dificultan enormemente toda intervención y que la situación podría deteriorarse aún más si las restricciones y obstáculos persisten.