La princesa de Gales destaca el poder sanador de la naturaleza en su 44 cumpleaños

Londres, 9 ene (EFE).- La princesa de Gales, Catalina, reveló que estar en contacto con la naturaleza la ha "ayudado a sanar", en un emotivo y poético mensaje difundido en sus redes sociales al celebrar este viernes su 44 cumpleaños.

La esposa del príncipe Guillermo, heredero al trono británico, pone voz a un bonito vídeo sobre el invierno en el Reino Unido, que concluye una serie dedicada a la Madre Naturaleza que el palacio de Kensington lanzó la pasada primavera.

En esta última grabación, que recoge paisajes nevados de Inglaterra, en los que ella aparece fugazmente, afirma: "Incluso en la estación más fría y oscura, el invierno tiene la capacidad de regalarnos quietud, paciencia y reflexión serena".

"Donde el arroyo se ralentiza lo suficiente como para que podamos ver nuestro propio reflejo, para descubrir las partes más profundas de nosotros mismos, junto a los susurros que laten en cada ser vivo", dice.

La princesa, que se sometió a un tratamiento oncológico, reconoce que, en la naturaleza, ha podido reflexionar sobre "cuán profundamente agradecida" está.

Además de coincidir con su cumpleaños, la difusión del vídeo se produce días antes de que, el 14 de enero, se cumpla el primer aniversario de su anuncio de que estaba en remisión de un cáncer no especificado, que reveló que padecía en marzo de 2024.

En un texto que lo acompaña, Catalina explica que la serie Madre Naturaleza "ha sido una reflexión profundamente personal y creativa" sobre cómo la naturaleza la ha "ayudado a sanar", así como "una historia sobre el poder de la naturaleza y la creatividad en la sanación colectiva".

"Hay tanto que podemos aprender de la madre naturaleza mientras buscamos construir un mundo más feliz y saludable", escribe la princesa, que firma con una 'C'.

