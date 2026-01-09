Agencias

La FIFA y TikTok alcanzan un acuerdo de plataforma preferente para la cobertura del Mundial 2026

La red social estrenará una colaboración exclusiva con la organización internacional, facilitando acceso a material inédito, transmisiones personalizadas, herramientas interactivas y opciones para monetización, con el objetivo de atraer audiencias globales y ampliar la experiencia del certamen

La colaboración establecida permitirá a los titulares de derechos audiovisuales del Mundial de la FIFA 2026 aprovechar funciones exclusivas en TikTok, entre ellas la retransmisión en directo de momentos destacados, la publicación de videos personalizados y el acceso a contenido producido expresamente para la plataforma por la FIFA. Según consignó el comunicado oficial de ambas entidades, las cadenas de televisión que cuenten con derechos para el torneo también podrán acceder a oportunidades de monetización a través de formatos publicitarios premium que ofrece TikTok.

De acuerdo con la información divulgada por la FIFA y citada por el medio, TikTok se convertirá en la primera “plataforma preferente” para la cobertura digital del torneo, consolidando una alianza sin precedentes que refuerza los lazos entre la red social y la máxima entidad del fútbol mundial. Esta iniciativa permitirá que TikTok ofrezca una cobertura exhaustiva del certamen, enriquecida por una mayor cantidad de contenido original y configurándose como un espacio de referencia tanto para aficionados como para creadores de contenido que busquen interactuar alrededor de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El acuerdo estará vigente hasta finales de 2026 y surge de la experiencia acumulada por ambas organizaciones durante el Mundial femenino de 2023, evento en el que, según reportó la FIFA, la colaboración generó miles de millones de visualizaciones en la plataforma.

Según detalló el comunicado, el Centro de Información del torneo ocupará un lugar central dentro de la colaboración. Este espacio estará nutrido de recursos temáticos y material interactivo generado por TikTok, facilitando un punto de encuentro digital para los seguidores de las 48 selecciones participantes. GamePlan, la herramienta recientemente lanzada por TikTok, potenciará las posibilidades de interacción al permitir que los usuarios accedan a datos actualizados sobre equipos, partidos, venta de entradas e incluso incentivos digitales, como efectos personalizados y opciones de gamificación vinculadas a la competición.

El secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, expresó que el propósito principal es “compartir la pasión por el Mundial con el mayor número posible de aficionados”. Grafström añadió: “No se nos ocurre una mejor forma de hacerlo, especialmente de cara al mayor acontecimiento deportivo de la historia, que contar con TikTok como primera plataforma preferente de la competición”. El directivo de la FIFA también destacó que la alianza supone un avance, permitiendo conectar a seguidores de todo el mundo de formas creativas e innovadoras mediante imágenes nunca vistas y una cobertura más detallada.

La cobertura digital tendrá controles reforzados en materia de propiedad intelectual. TikTok desplegará políticas de protección para garantizar la defensa de los derechos relacionados con las transmisiones y los contenidos audiovisuales oficiales, medidas que buscan dificultar la difusión de material no autorizado y combatir la piratería relacionada con el torneo, según publicó la FIFA.

Los promotores del certamen y la plataforma han proyectado, de acuerdo con la información oficial, que la experiencia digital ampliada contribuirá no solo a una mayor difusión del evento, sino también a incrementar la interacción con las audiencias globales y a diversificar las formas de participación durante el campeonato. El acuerdo también prevé la inclusión de herramientas interactivas como el uso de pegatinas digitales, efectos visuales y opciones lúdicas para animar la experiencia del usuario y potenciar la identidad del torneo en la red social.

La FIFA y TikTok han considerado la evolución en el consumo de contenidos deportivos y el papel determinante que desempeñan las plataformas digitales en la distribución de material de eventos deportivos a escala global. A través de este acuerdo, ambas entidades pretenden adaptar la manera en que presentan el deporte a audiencias cada vez más conectadas, apuntando a fortalecer el impacto cultural y mediático del fútbol durante el Mundial de 2026. Según informó la FIFA, la alianza busca integrar recursos multimedia innovadores y mecanismos de personalización para fomentar tanto la participación como la fidelización de seguidores de diferentes regiones y franjas etarias.

Según explicó TikTok en el anuncio conjunto, la alianza responde a los cambios en los hábitos de consumo digital y a la necesidad de ofrecer experiencias a medida que ayuden a los fanáticos a interactuar con el contenido de la Copa del Mundo. La intención es posicionar la plataforma como un punto neurálgico para la información, el entretenimiento y la interacción en torno al torneo, propiciando además nuevas formas de monetización para creadores, cadenas y titulares de derechos.

El acuerdo entre ambas partes cuenta con una vigencia extendida hasta fines de 2026, lo que permitirá que las funcionalidades y el soporte a favor de la Copa Mundial de la FIFA se desplieguen durante todo el ciclo y se puedan adaptar a las demandas de los usuarios conforme se acerque el campeonato. La FIFA comunicó que estas acciones complementan su estrategia general de promoción y distribución global de contenidos deportivos, incorporando novedades digitales como parte integral de la oferta oficial del torneo.

