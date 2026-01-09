ERC rechaza el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur: "Es un ataque directo al sector agrario catalán"

Teresa Jordà, portavoz de Agricultura de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, acusó a las instituciones europeas de falta de transparencia en las conversaciones sobre el pacto comercial entre la Unión Europea y Mercosur, sosteniendo que este acuerdo supone un riesgo para el sector agrícola y ganadero en Cataluña. Según detalló este viernes el medio Europa Press, la formación liderada por Jordà expresó un rechazo explícito a la aprobación del acuerdo, que recibió el aval del Consejo de la UE a pesar de la oposición de algunos países miembros.

El acuerdo de libre comercio entre la UE y los países del Mercosur —Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay— fue aprobado por mayoría cualificada de los Veintisiete, aun cuando Estados como Francia, Hungría, Polonia, Austria e Irlanda no dieron su apoyo. De acuerdo con Europa Press, ERC considera que las condiciones actuales del tratado representan, en palabras de Jordà, “un ataque directo al sector agrario catalán”.

En opinión de la diputada catalana, las negociaciones se han llevado a cabo “de espaldas” a los agricultores y ganaderos y sin que mediara un proceso de debate o transparencia sobre las implicaciones del acuerdo. Europa Press recoge que Teresa Jordà cuestionó la actuación del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, señalando que desde hace tiempo ERC solicita explicaciones al ministro y demandas para que escuche las preocupaciones del sector. Según lo expuesto por Jordà, el Gobierno español ha hecho caso omiso a estas peticiones.

Entre los puntos críticos subrayados por la formación independentista, figura que el tratado permite lo que califican como competencia desleal, ya que los productores del Mercosur pueden colocar en el mercado europeo productos agrícolas y cárnicos que no cumplen con los mismos estándares que los exigidos a los productores europeos. El medio Europa Press cita a Jordà: “El Mercosur, tal y como lo hemos conocido, permite la competencia desleal, dinamita la soberanía alimentaria, pone en riesgo la sostenibilidad y amenaza al modelo productivo de proximidad. Es una condena en el sector primario”.

Según publicó Europa Press, la portavoz agrícola de ERC también alertó que el acuerdo impone mayores exigencias de producción y costos adicionales a los países europeos, mientras que otorga facilidades a Mercosur para introducir sus productos en el mercado común, sin que estos cumplan los mismos requisitos regulatorios. En este contexto, la diputada considera que el pacto no garantiza salvaguardias suficientes para el sector agrario nor para el territorio catalán.

Durante su intervención, Jordà ratificó el compromiso de ERC con el sector agrícola, declarando la voluntad del partido de defender los intereses del campesinado “en las instituciones y en la calle”. Europa Press recogió el mensaje final de Jordà: “El campesinado de Cataluña merece respeto, garantías y un futuro digno”.

La postura de ERC se produce en un momento de incremento de las tensiones entre algunos países europeos y la Comisión Europea acerca de las reglas del comercio agrícola, dentro de un contexto marcado por la presión sobre el sector primario por la apertura a productos extranjeros. Europa Press subrayó que la formación independentista mantendrá su oposición al acuerdo y continuará exigiendo explicaciones y cambios en la política agrícola comunitaria para proteger la producción y el empleo rural en zonas como Cataluña.