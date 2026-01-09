Economía- Unión de Uniones cree que acuerdo UE-Mercosur no ofrece garantías para el campo y critica la posición española

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha denunciado que el Consejo de la Unión Europea ha dado luz verde al acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur "sin garantizar una protección efectiva" para agricultores y ganaderos europeos, pese a la oposición expresada por varios Estados miembros, según informa en un comunicado.

En concreto, la organización agraria se ha mostrado "muy crítica" con el Gobierno de España, calificándolo de "hipócrita" al haber votado a favor de un acuerdo que deja al campo español en una situación de "clara vulnerabilidad".

Unión de Uniones ha insistido en que, en este acuerdo político, el Ejecutivo español se debería posicionar, como ha hecho el francés, para evitar importaciones de productos que no cumplan con la normativa europea.

"Una vez más, el campo europeo vuelve a ser la moneda de cambio de la política comercial de la UE. Se aprueba un acuerdo que pone en riesgo miles de explotaciones sin asegurar condiciones de competencia justa. Y todo esto con la complicidad del Gobierno de España, que ha perdido definitivamente la oportunidad de ponerse de lado de sus agricultores y ganaderos. Nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados", han asegurado desde la organización.

Unión de Uniones ha subrayado que, aunque Bruselas ha aprobado mecanismos internos de salvaguarda, los países del Mercosur no han confirmado públicamente que acepten esas cláusulas, ni cómo se aplicarían en la práctica.

"Hay una verdad que no se cuenta. Mercosur no ha confirmado que acepte esas salvaguardas que los países han puesto para convencer a los agricultores. Europa se compromete y la otra parte no. Aún no está todo perdido. El resultado, competencia desleal, productos y nuestras normas y el campo, otra vez moneda de cambio", ha asegurado el responsable de comercio exterior de Unión de Uniones, Fernando Durá.

La organización ha alertado de que el acuerdo permite la entrada de productos que no cumplen las mismas exigencias sanitarias, ambientales y de bienestar animal que se imponen a los productores europeos, lo que supone competencia desleal y una amenaza directa a la viabilidad del modelo de agricultura profesional.

AVANZAN MOVILIZACIONES Y TRACTORADAS

La organización ha recordado que la aprobación de hoy no supone la entrada en vigor inmediata del acuerdo, ya que deberá pasar todavía por el Parlamento Europeo y, previsiblemente, por procesos de ratificación nacional, por lo que anuncia que seguirá trabajando para frenar su aplicación en las actuales condiciones.

"Sin cláusulas espejo obligatorias, sin controles reales y sin salvaguardas automáticas, este acuerdo es un mal acuerdo para el campo europeo. Y así lo mostraremos en las calles con nuestros tractores", han advertido.

Por último, la organización ha lamentado el cambio de posición de Italia, que en diciembre había manifestado reservas y que finalmente no ha bloqueado el acuerdo, facilitando que se alcanzara la mayoría cualificada necesaria.