Delcy Rodríguez agradece a Sánchez la "valiente postura del Gobierno de España al condenar la agresión"

Rodríguez mantuvo contacto telefónico con los mandatarios de Brasil y Colombia para actualizarles sobre la serie de ataques que dejaron un saldo de más de cien muertos, entre civiles y militares venezolanos, según consignó el medio Europa Press. A cada uno de los presidentes detalló el desarrollo de los hechos y agradeció las muestras de apoyo recibidas frente a la reciente agresión que tuvo lugar el pasado fin de semana en Caracas, atribuida por el gobierno interino venezolano a una operación militar liderada por Estados Unidos. La dirigente calificó los eventos como graves violaciones al Derecho Internacional.

Según informó Europa Press, Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, dirigió palabras de reconocimiento al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, por lo que definió como una “valiente postura del Gobierno de España condenando la agresión” sufrida por Venezuela. La mandataria venezolana comunicó su agradecimiento a través de su canal de Telegram, y expresó que en su reciente conversación con Sánchez también planteó el interés de su gobierno en trabajar de forma coordinada en una agenda bilateral, que describió como amplia y beneficiosa para ambas naciones.

Europa Press detalló que la agresión armada, ocurrida durante el pasado fin de semana en Caracas, resultó en la muerte de más de un centenar de personas y la detención del presidente Nicolás Maduro. De acuerdo con el comunicado difundido por Rodríguez, la respuesta diplomática de España y las manifestaciones de rechazo por parte de Madrid fueron valoradas como gestos necesarios para el fortalecimiento de la cooperación y la defensa de la soberanía venezolana.

Durante los intercambios telefónicos con los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil y Gustavo Petro de Colombia, Rodríguez expuso información detallada sobre las acciones armadas acontecidas en el territorio venezolano y la magnitud de las pérdidas humanas. Europa Press reportó que la presidenta encargada agradeció en particular a Lula da Silva por el acompañamiento a Venezuela durante lo que describió como los momentos más críticos tras la agresión. En el diálogo con Petro, Rodríguez reafirmó la voluntad compartida de Bogotá y Caracas para avanzar en la resolución de desafíos comunes, comprometidos con el respeto mutuo y la cooperación a escala regional.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, Rodríguez remarcó que Venezuela continuará abordando la crisis actual con apego a principios de la diplomacia bolivariana de paz. Expresó que el Ejecutivo interino considera el diálogo diplomático como la única vía legítima para la defensa de la soberanía y la preservación de la estabilidad regional. La jefa de Estado interina reiteró públicamente su rechazo a la escalada de violencia, e insistió en la necesidad de fortalecer las vías diplomáticas y la cooperación multilateral para afrontar los desafíos derivados de la reciente intervención armada.

Europa Press puntualizó que la mandataria venezolana dio detalles sobre el impacto de la ofensiva militar en la capital del país, describiendo una situación de gran tensión y señalando que se mantiene en comunicación permanente con aliados en la región y a nivel internacional. El comunicado difundido por Rodríguez en sus redes oficiales subrayó el llamado a la comunidad internacional para que se respete la soberanía venezolana y los principios del Derecho Internacional.

El diálogo con el líder del Ejecutivo español fue presentado por Rodríguez como un paso clave en la búsqueda de soluciones conjuntas entre España y Venezuela para encarar temas bilaterales pendientes, y para reforzar el compromiso de ambos gobiernos en la defensa de la legalidad internacional. Europa Press mencionó que la dirigente venezolana reiteró la disposición de su administración a sostener conversaciones con actores regionales e internacionales, con el objetivo de garantizar procesos pacíficos para la solución de controversias y la superación de la crisis actual en Venezuela.