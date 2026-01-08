Revolut alcanza los seis millones de clientes en España y consolida su presencia en el país en 2025

La posición de España como el tercer mercado más grande a nivel global para Revolut, solo superado por Reino Unido y Francia, ilustra el aumento de la relevancia del banco digital dentro del país, así como la magnitud y el alcance de su base de usuarios. Según informó Revolut en un comunicado recogido por diversos medios, la entidad digital ha superado los seis millones de clientes en España, logrando cerrar el año 2025 con una penetración del 13% en el mercado bancario nacional.

Revolut detalló que estos datos, provistos por el Grupo Inmark, certifican que el banco se ha situado por delante de entidades destacadas como ING y Banco Sabadell en cuota de mercado, ocupando actualmente el cuarto puesto en penetración tras CaixaBank, que registra un 37,9%, BBVA, con un 26,9%, y Santander, que mantiene un 24,9%. Este avance estratégico permitió a Revolut alcanzar una escala de operaciones que la propia entidad compara con la de los grandes bancos minoristas digitales del país.

En el análisis publicado por Revolut, la entidad también resaltó su crecimiento en el segmento empresarial, informando que Revolut Business ha ingresado en el ‘top 10’ de entidades con mayor penetración entre las pymes y los negocios. El banco digital subrayó que esta evolución le ha permitido fortalecer su presencia entre los clientes profesionales, incrementando su relevancia dentro del ecosistema empresarial español. De acuerdo con los datos difundidos por Revolut, el volumen de depósitos de Revolut Business avanzó un 75% en el último año y el volumen de transacciones mensuales de esta división ya sobrepasa los 1.000 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 45% respecto al año anterior.

Revolut informó además sobre su red de cajeros automáticos, que ya cuenta con 50 unidades propias repartidas en ubicaciones seleccionadas de Madrid y Barcelona. Según consignó el propio banco, la previsión para 2026 es alcanzar los 200 cajeros propios operativos, lo que busca facilitar el acceso a efectivo y servicios para sus clientes en zonas estratégicas. A esta expansión en la red física de servicios, Revolut sumó una inversión considerable en presencia en los aeropuertos de El Prat (Barcelona) y Barajas (Madrid), así como en eventos culturales y de entretenimiento que concentran grandes audiencias, consolidando una estrategia de mayor visibilidad de la marca en espacios de elevado tránsito.

En el ámbito de productos de ahorro, Revolut señaló que durante el año 2025 ha registrado un crecimiento del 400% en el volumen de depósitos en cuentas de ahorro en España, situando el saldo acumulado de estos productos en 2.140 millones de euros. El banco detalló un incremento del 90% en la cantidad de clientes con cuentas remuneradas y una subida del 74% en el saldo promedio de dichas cuentas. En lo referente a inversión, Revolut indicó que la cifra de usuarios inversores en su plataforma se elevó un 103% en el año, mientras que la cantidad media invertida por cliente creció un 175%. Los fondos monetarios se consolidaron como el principal producto de inversión, alcanzando los 1.315 millones de euros depositados por clientes españoles a través de Revolut.

Tal como reportó la entidad digital en su comunicado, estos resultados se enmarcan en un año especialmente activo a escala global, durante el cual Revolut ha superado los 65 millones de usuarios en todos los mercados. Asimismo, la compañía digital expandió su alcance internacional tras comenzar a operar en nuevos países como México y obtener la licencia bancaria en Colombia, lo que le permite ampliar aún más su portafolio de operaciones. Revolut culminó el periodo con una valoración estimada en el mercado de 75.000 millones de dólares, equivalentes a 64.000 millones de euros, según datos proporcionados por la propia empresa.

El banco remarcó que el rápido avance en penetración de mercado, tanto en clientes particulares como empresariales, se encuentra acompañado de una estrategia marcada por la diversificación de productos y el refuerzo de canales presenciales y digitales. Revolut también destacó que mantener una escala comparable a la de entidades consolidadas en el país le permite consolidar su posición competitiva en el sector financiero español, mientras continúa con sus planes de expansión y consolidación en otros mercados estratégicos.