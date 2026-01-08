Oriol Pla Solina protagoniza 'Gula / Gola' en Centro Dramático Nacional, una crítica satírica al consumismo

Los actores Pau Matas Nogué y Oriol Pla Solina protagonizan la obra de teatro 'Gula / Gola' una crítica satírica al consumismo que se estrena en el Centro Dramático Nacional este 9 de enero y hasta el 15 de febrero.

El montaje, producido por Temporada Alta y Teatre Nacional de Catalunya, propone una "experiencia donde el humor y la crítica social se construyen a través de una hibridación de lenguajes, donde lo circense y el clown se entrelazan con el texto o la música", según explica el CDN.

Este montaje, escrito y dirigido por Matas Nogué y Pla Solina, , es un espectáculo híbrido y multidisciplinar con una puesta en escena minimalista y una dramaturgia en la que el monólogo cede parte del protagonismo a lo visual.

"Mientras estamos en la búsqueda de la plenitud y de la felicidad perpetua, la salud mental empeora y parece que nunca toca fondo", explican los autores en un comunicado.

Así, en el escenario habrá una máquina expendedora que se convierte en el eje central desde el cual el arlequín, Oriol Pla Solina, explora los diferentes lenguajes: la voz, el slapstick, el clown, el bufón, la performance y la progresión.