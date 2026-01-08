Agencias

Oriol Pla Solina protagoniza 'Gula / Gola' en Centro Dramático Nacional, una crítica satírica al consumismo

Guardar

Los actores Pau Matas Nogué y Oriol Pla Solina protagonizan la obra de teatro 'Gula / Gola' una crítica satírica al consumismo que se estrena en el Centro Dramático Nacional este 9 de enero y hasta el 15 de febrero.

El montaje, producido por Temporada Alta y Teatre Nacional de Catalunya, propone una "experiencia donde el humor y la crítica social se construyen a través de una hibridación de lenguajes, donde lo circense y el clown se entrelazan con el texto o la música", según explica el CDN.

Este montaje, escrito y dirigido por Matas Nogué y Pla Solina, , es un espectáculo híbrido y multidisciplinar con una puesta en escena minimalista y una dramaturgia en la que el monólogo cede parte del protagonismo a lo visual.

"Mientras estamos en la búsqueda de la plenitud y de la felicidad perpetua, la salud mental empeora y parece que nunca toca fondo", explican los autores en un comunicado.

Así, en el escenario habrá una máquina expendedora que se convierte en el eje central desde el cual el arlequín, Oriol Pla Solina, explora los diferentes lenguajes: la voz, el slapstick, el clown, el bufón, la performance y la progresión.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Quique Setién confirma que el FC Barcelona ya no le debe dinero

El técnico cántabro aseguró que el club catalán ya saldó todas las obligaciones económicas tras su salida, mientras mantiene un litigio abierto con el Villarreal, pendiente aún de un fallo judicial respecto a pagos atrasados

Quique Setién confirma que el

Rusia anuncia la toma de otra localidad en Dnipropetrovsk en el marco de su invasión de Ucrania

El Ministerio de Defensa ruso informó que el grupo militar Este controló la localidad de Bratskoye en Dnipropetrovsk, mientras continúan las operaciones militares y el Gobierno ucraniano aún no se pronuncia respecto a los desarrollos recientes

Rusia anuncia la toma de

Demandan a Bad Bunny y su sello disquero por 16 millones de dólares

Infobae

El Puerto de Tarragona activa su plan de autoprotección en fase de alerta tras el bloqueo de agricultores

Cerca de un centenar de manifestantes impide el paso al recinto con sus tractores, exigiendo frenar acuerdos que consideran dañinos para el sector agrícola, mientras se despliega seguridad adicional y se extiende la protesta hasta el lunes según el gremio local

El Puerto de Tarragona activa

Kurdosirios afirman haber repelido bombardeo a gran escala de fuerzas de Damasco en Alepo

Infobae