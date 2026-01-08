Matisse, Robert Capa, Maruja Mallo, Oliver Laxe o la reina Victoria Eugenia, exposiciones en museos españoles en 2026

La exposición 'Chez Matisse. El legado de una nueva pintura', la instalación del cineasta Oliver Laxe, 'Hu. Bailad como si nadie os viera' sobre la película 'Sirat', la retrospectiva del fotógrafo Robert Capa en el Cículo de Bellas Artes de Madrid o las exposiciones sobre la reina Victoria Eugenia y la pintora Maruja Mallo, son algunas de las muestras que podrán verse en los diferentes museos españoles durante 2026.

En el Prado, durante los primeros meses de 2026 podrán verse exposiciones como 'El Prado en femenino III. La reina Isabel de Farnesio' -hasta el 24 de mayo-, una muestra que en su tercera edición se acerca a la aportación de las mujeres de las casas reales europeas de los siglos XVI y XVII.

Hasta marzo estarán disponibles las exposiciones 'Antonio Raphael Mengs (1728-1779)' y la de 'Juan Muñoz. Historias de Arte' y antes, en febrero, culminará 'El gabinete de arte de Cornelis van der Geest'. Después, 'El martirio de San Andrés' podrá visitarse en la pinacoteca hasta el próximo 30 de junio.

En el Thyssen el año se abre todavía bajo la estela de 'Warhol, Pollock y otros espacios americanos', disponible hasta el 25 de enero; 'Picasso y Klee en la colección de Heinz Berggruen', hasta febrero; la exposición 'La mitad del mundo. La mujer en el México indígena' que en esta sede muestra a la Señora Tz'aka'ab Ajaw, la 'Reina Roja' de Palenque; o el montaje 'Edgar Degas. En la sombrerería'.

Además, otro de los hitos del calendario será la primera gran antológica en España dedicada al danés Vilhelm Hammershoi, programada entre el 17 de febrero y el 31 de mayo de 2026.

La pinacoteca, en su programación de 2026, apuesta por la obra de mujeres artistas, con tres nombres como Carmen Laffón, Irma Álvarez-Laviada y Ewa Juszkiewicz. La sevillana Carmen Laffón protagoniza una gran exposición retrospectiva, 'Carmen Laffón. Temas y variaciones', que podrá verse del 23 de junio al 27 de septiembre en las salas del museo; mientras que el programa Kora plantea 'Dentro y fuera del marco', novena entrega del ciclo comisariada por Rocío de la Villa y centrada en la obra de Álvarez-Laviada.

EN SU CARRERA A LOS OSCAR, OLIVER LAXE EN EL REINA SOFÍA

El Reina Sofía mantiene hasta abril la instalación del cineasta Oliver Laxe, 'Hu. Bailad como si nadie os viera', que recoge parte del proceso creativo y grabaciones que dieron lugar a la película 'Sirat', cinta seleccionada por España para los Oscar y que ha pasado el primer corte de los premios en cinco categorías.

Además, hasta enero de 2027 se podrá visitar la exposición 'Fardo' de Andrea Canepa; 'El barco en la montaña' de Juan Uslé hasta abril; y 'Máscara y compás' de Maruja Mallo hasta marzo.

La muestra 'Chez Matisse. El legado de una nueva pintura' estará en el Caixaforum Madrid hasta el próximo 22 de febrero y pretende destacar parte del inmenso diálogo en torno al nombre del pintor frances en el arte de los siglos XX y XXI, desde su primer autorretrato hasta la libertad artística de sus últimos cuadros y 'gouaches'.

En la Galería de las Colecciones Reales estará hasta abril la muestra dedicada a la reina Victoria Eugenia, la primera que la pinacoteca ha realizado de la monarca que, según Patrimonio Nacional, "modernizó la monarquía española en las primeras décadas del siglo XX" y "dotó de un profundo sentido social el papel de reina consorte". También puede visitarse en el museo 'Juguetes reales' hasta abril y 'Fotoescultura. El 3D del siglo XIX' hasta febrero.

'Noches y días', de José María Sicilia podrá verse desde el 19 de febrero al 31 de mayo, en el Palacio de Liria. Como ya hizo Joana Vasconcelos, el artistra intervendrá algunos de los espacios más emblemáticos del palacio con sus obras inéditas.

En el Círculo de Bellas Artes de Madrid continuará hasta finales de mes el fotógrafo Robert Capa con su exposición 'Icons'; la muestra '¡Aquí hay petróleo!' podrá verse hasta principios de febrero; mientras que 'La casa de las artes', 'La lechuza de Minerva' y 'Eclosión' estarán activas hasta mayo.

En las sedes de Madrid y Barcelona de Fundación Mapfre, comenzará el año con una muestra de pintura, centrada en el arte de finales del siglo XIX y principios del XX -'Anders Zorn. Recorrer el mundo, recordar la tierra'- y con otra dedicada a una de las mujeres más relevantes en la historia de la fotografía del siglo XX: Helen Levitt. Después, a partir del 6 de junio, también en Madrid, se podrán contemplar las fotografías de Richard Avedon y Alejandro Cartagena.

Por su parte, el Centro de fotografía KBr de Barcelona albergará seis muestras dedicadas a algunos de los nombres más relevantes del medio: Walker Evans o Minor White.

Para finalizar el año, Fundación Mapfre presentará dos exposiciones, una dedicada a las mujeres prerrafaelitas -'Prerrafaelismo: itinerarios femeninos (1850-1914)'- y otra a la relación entre artistas de vanguardia y autores con problemas de salud mental -'La otra orilla de la vanguardia'-.