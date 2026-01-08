La ocasión del Villarreal

Madrid, 8 ene (EFE).- Inmersos el Barcelona, el Real Madrid y el Atletico de Madrid en la Supercopa de España, el Villarreal se pone a prueba en la decimonovena jornada de LaLiga EA Sports, con la ocasión no solo de consolidarse en la tercera plaza, sino de ir más allá, incluso situarse a ocho puntos del liderato, con aún otro duelo mas por disputar que sus rivales directos.

Enfrentado el sábado al Alavés en el estadio de La Cerámica y ganador de siete de sus últimos ocho choques en el campeonato, todo lo que sume se lo reducirá a dos predecesores en la tabla, porque ellos ya adelantaron su concurso en esta jornada a primeros de diciembre, con el 3-1 del Barcelona al Atlético y con el 0-3 del Madrid al Athletic Club.

Tercero en la tabla en la actualidad, el Villarreal tiene los mismos 38 puntos que el conjunto de Diego Simeone, pero con dos encuentros menos.

También ha jugado dos partidos menos que el Real Madrid, segundo siete puntos por encima, y que el Barcelona, líder con once de ventaja sobre el bloque de Marcelino García Toral, centrado únicamente en esta competición, tras quedar eliminado tanto de la Liga de Campeones como de la Copa del Rey.

Menos carga de choques, más horas de entrenamientos y unas posibilidades intactas en el podio de la tabla, no sólo por la Liga de Campeones. Si puede ir más allá debe demostrarlo, por ejemplo, este sábado contra el Alavés, decimotercero con 19 puntos, con una sola victoria en ocho salidas y un único triunfo en las últimas siete citas.

El Villarreal no es el único foco de atención por arriba en esta jornada. También el Espanyol tiene su ocasión. Quinto con 33 puntos, está a sólo cinco de la cuarta plaza del Atlético, del que podría quedarse a tan solo dos si es capaz de vencer al renacido Levante.

El pasado domingo, el conjunto valenciano ganó tres meses después en la Liga con un 0-3 al Sevilla. El estreno más esperanzador de su nuevo técnico, Luis Castro, pendiente ahora de revisión en casa. El penúltimo en la clasificación, a cinco puntos de las posiciones de permanencia, aún no ha ganado como local en este curso. Es el único que no lo ha hecho.

Sí lo ha logrado el Oviedo, el único equipo que tiene por debajo en la clasificación, que alimentó su fe con el 1-1 de la pasada jornada ante el Alavés, pero que necesita ganar ya. Son seis empates en las últimas nueve citas, con tres derrotas para el club asturiano, que, aun así, mira la salvación a solo seis puntos antes de una prueba de nivel: el Betis, en el primer choque de la sesión del sábado, en el Carlos Tartiere.

Goleado en el Bernabéu (5-1 el pasado domingo), el equipo de Manuel Pellegrini necesita revalidarse. Sexto, a cinco puntos de la quinta plaza del Espanyol, el equipo verdiblanco solo ha ganado en una de sus últimas cinco salidas. Fue en el derbi (0-2).

Y tiene al Celta al acecho a tan solo dos puntos, antes de la visita del lunes del conjunto vigués al Sevilla en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán en el encuentro que cerrará la primera vuelta.

El Sevilla es undécimo, aún tiene una renta de cinco puntos sobre el descenso, pero el último 0-3 con el Levante ha generado ruido, en el recorrido titubeante del conjunto dirigido por Matías Almeyda, en las últimas semanas. Desde el triunfo por 4-1 contra el Barcelona, nada más ha ganado dos de sus siguientes diez compromisos, con siete derrotas y un empate. Son 7 de 30 puntos.

La caída es aún más pronunciada en el Valencia. El 4-1 contra el Celta ha remarcado su crisis, antepenúltimo, en puestos de descenso de nuevo, tras ganar solo uno de sus últimos 13 encuentros de Liga, con hasta seis empates que no solucionan nada. Cuatro de ellos los concentró en las siete citas más recientes, en las que solo perdió dos choques. El domingo recibe al Elche en Mestalla, pendiente del recibimiento y el rendimiento.

Del antepenúltimo puesto del Valencia al décimo del Getafe apenas hay cinco puntos de distancia, entre todos los duelos directos que hay en ese sector de la clasificación en esta jornada: el Rayo, decimocuarto con 19 puntos, contra el Mallorca, decimosexto con 18; el Girona, decimoséptimo con 18, frente a Osasuna, duodécimo con 19; y el Getafe, décimo con 21, contra la Real Sociedad, decimoquinta con 18 puntos.

La llegada de Pellegrino Matarazzo al club donostiarra resulta prometedora. Su empate contra el Atlético de Madrid fue un aval en el Reale Arena, pero no valdrá de nada si no hay una continuidad este viernes en Getafe, donde José Bórdalas espera refuerzos, con su equipo en la mitad de la tabla, pero advertido por cinco derrotas en las últimas siete jornadas. El punto sumado en Vallecas a última hora fue un mínimo alivio.

Para el Rayo Vallecano significó más frustración, estancado en cinco empates en las últimas siete jornadas, sólo tres puntos por encima del descenso, cuando este domingo reciba al Mallorca. El conjunto balear suma un punto menos, después de su derrota en casa con el Girona (1-2).

Ese triunfo impulsó al conjunto de Miguel Ángel Sánchez, ‘Míchel’, fuera del descenso 17 jornadas después. En esta campaña nada más ha estado fuera de las tres posiciones del fondo de la tabla en la primera cita y ahora. Este sábado defiende su reacción en Montilivi ante Osasuna, sin triunfos aún lejos de El Sadar. Ha conseguido nada más que dos de los 27 puntos como visitante.

- Programa de la jornada:

Martes 2 de diciembre:

Barcelona 3 - Atlético de Madrid 1

Miércoles 3 de diciembre:

Athletic Club 0 - Real Madrid 3

Viernes 9 de enero:

Getafe - Real Sociedad (21:00 CET / 20:00 GMT).

Sábado 10 de enero:

Oviedo - Betis (14:00 CET / 13:00 GMT).

Villarreal - Alavés (16:15 CET / 15:15 GMT).

Girona - Osasuna (18:30 CET / 17:30 GMT).

Valencia - Elche (21:00 CET / 20:00 GMT).

Domingo 11 de enero:

Rayo Vallecano - Mallorca (14:00 CET / 13:00 GMT).

Levante - Espanyol (16:15 CET / 15:15 GMT).

Lunes 12 de enero:

Sevilla - Celta (21:00 CET / 20:00 GMT).