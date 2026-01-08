Javier Milei recibirá este jueves a Isabel Díaz Ayuso en Buenos Aires

Buenos Aires, 7 ene (EFE).- El presidente argentino, Javier Milei, mantendrá este jueves una reunión en Buenos Aires con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo.

El encuentro fue confirmado a EFE por fuentes de la Presidencia argentina, que precisaron que Milei y Díaz Ayuso se reunirán sobre las 10:00 hora local (13:00 GMT).

La reunión no será la primera entre ambos, ya que mantuvieron encuentros en 2024 y 2025, ambos en la capital española.

La primera ocasión fue en junio de 2024, cuando Díaz Ayuso otorgó al mandatario argentino la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid.

Un año después, se reunieron nuevamente en la capital española previo a la disertación de Milei en el Madrid Economic Forum.

Si bien hasta el momento no ha trascendido información sobre los temas que tratarán durante el encuentro de mañana, medios locales indicaron que se prevé que discutan la situación en Venezuela.

Milei fue uno de los primeros líderes mundiales en celebrar el ataque de Estados Unidos contra el país caribeño el sábado y la captura de Maduro.

"Celebramos la caída del dictador narcoterrorista Maduro. La Argentina está lista para ayudar en la transición a una Venezuela libre, democrática y próspera", expresó el mandatario, que listó una serie de acusaciones contra Maduro incluyendo interferencias electorales en Argentina, Colombia, México y Bolivia, narcotráfico, lavado de dinero, alianzas con ONGs "para impulsar la izquierda radical en el mundo", vínculos con Irán, Hizbulá y Hamás, financiamiento de la guerrilla colombiana y "conexiones profundas con el Partido Socialista español y con Podemos".

Díaz Ayuso, por su parte, se mostró feliz por la detención de Maduro y aseguró que "grandes potencias como China, Irán o Rusia" le han permitido estar en el poder mientras lucraban "con la sangre del pueblo de Venezuela" utilizando el petróleo y el narcotráfico.

"El crimen internacional y los Estados comunistas son perfectos aliados, se llevan de perlas y están todos muy bien organizados", añadió. EFE