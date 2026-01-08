Íñigo Onieva se pone en forma tras su dulce Navidad con Tamara Falcó

A pesar de las bajas temperaturas y tras días protagonizados por reuniones familiares, Íñigo Onieva inició el año con la reanudación de su rutina deportiva en Madrid. El empresario, que aprovechó las fiestas navideñas para compartir con su pareja Tamara Falcó y sus respectivas madres, Isabel Preysler y Carolina Molas, además de otros familiares como Ana Boyer y Fernando Verdasco, decidió retomar su rutina de entrenamiento en el norte de la capital una vez finalizadas las celebraciones. Según informó el medio de origen, la concentración de Onieva en el deporte busca quemar los excesos acumulados durante las fiestas y preparar el cuerpo para los retos deportivos que se ha propuesto para este 2026.

El medio detalló que, tras las reuniones familiares que por primera vez incluyeron a ambas madres, Onieva salió a correr cerca de su domicilio compartido con Falcó, a pesar de que Madrid reportó estos días temperaturas por debajo de los cero grados. Previo a correr varios kilómetros, el empresario realizó ejercicios de calentamiento y estiramientos tanto de piernas como de cintura, mostrando disciplina en su regreso a la actividad física y luciendo ropa deportiva adecuada para las condiciones adversas.

Según consignó el medio, Onieva en 2025 estuvo presente en distintas maratones y pruebas ironman en ciudades como Berlín, Nueva York y México. En esos eventos, recibió el respaldo constante de Tamara Falcó, quien lo acompañó en persona en cada recorrido. La marquesa de Griñón se consolidó como una presencia habitual animándolo desde la pista, reforzando la unión familiar en torno al deporte y añadiendo un componente motivacional a los desafíos afrontados por Onieva.

El empresario, según publicó la fuente, no concentró su atención únicamente en el deporte, sino que también destinó esfuerzos a su próximo proyecto profesional. Durante este comienzo de año, Onieva se dedicó a ultimar detalles para la apertura de un club privado en el barrio de Salamanca, orientado a clientes con alto poder adquisitivo. El medio de referencia informó que este establecimiento planea abrir sus puertas en las próximas semanas y aspira a convertirse en uno de los lugares preferidos de la capital para eventos exclusivos.

Mientras tanto, en el ámbito profesional de su pareja, Tamara Falcó continúa con actividades diversas. Según detalló la fuente, la marquesa sigue consolidando su carrera como colaboradora del programa ‘El Hormiguero’, además de ocupar roles como diseñadora para la firma Pedro del Hierro y representante de varias marcas reconocidas en moda y cosmética. Con estas actividades, Falcó suma visibilidad y reafirma su posición en el panorama mediático y comercial español.

El inicio de 2026 y la unión familiar durante las navidades llevaron a Onieva a marcar nuevos objetivos relacionados con el deporte, priorizando la recuperación de su resistencia y el entrenamiento continuo. Luego de las celebraciones y frente a las bajas temperaturas de la ciudad, la decisión del empresario de retomar la actividad física lo posiciona de nuevo en la rutina deportiva, manteniendo el equilibrio entre su desarrollo personal y profesional, según publicó el medio.

El ciclo de reencuentros y celebraciones familiares capitalizó la atención de la pareja las últimas semanas, facilitando a ambos mantener activa su vida social y profesional. El medio de origen subrayó cómo la faceta deportiva de Onieva se complementa con sus ambiciones empresariales y, en paralelo, describe la diversificación de proyectos en los que Falcó participa en el arranque del nuevo año.