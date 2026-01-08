1-1. El Milan topa con De Rossi

Roma, 8 ene (EFE).- El Milan patinó este jueves ante el Génova de Daniele De Rossi con un empate en San Siro (1-1), cosechado en el tiempo añadido gracias al tanto de Rafael Leao y mantenido debido al error desde los once metros de Stanciu en la última jugada, que le aleja de un liderato ahora aún más en poder de un Inter de Milán que cuenta con un colchón de 3 puntos en lo más alto.

Final de locura en San Siro. Porque al tanto salvador de Leao en el minuto 92 le siguió el penalti que provocó Bartesaghi con una entrada a destiempo. Última jugada del partido y Stanciu mandó su ejecución a las nubes de la ciudad de Milán (norte). Se salvó el combinado 'rossonero' en ese tiempo añadido. Gol del empate y penalti fallado del rival para salvar un punto que, aun así, le aleja del liderato.

Lo intentó de todas las maneras el combinado de Massimiliano Allegri y Luka Modric. Por fuera, por dentro, con centros laterales y desde fuera del área. Leali, meta genovés, lo paró absolutamente todo. Desesperó a todo el milanismo en la jornada en la que el Nápoles había pinchado, en la que estaba obligado a ganar para seguir a la estela de su máximo rival, un Inter cada vez más líder.

Hasta el último suspiro. Hasta el minuto 92 en el que el meta ya no pudo pararlo todo. Hasta que el jugador más importante de este equipo, con permiso de Modric, apareció en un registro que no acostumbra, de cabeza.

La realidad es que el Milan fue muy superior. Lo dejó claro en el minuto 6 con el remate de cabeza de Gabbia al larguero. Un aviso que pareció marcar el destino del partido. Pavlovic le siguió poco después con otro testarazo que rozó el tanto.

Pero al final, en el dominio 'rossonero' se coló una jugada aislada del Génova. Un centro lateral de Ruslan Malinovskyi a priori indefenso que, por la manera de defender milanista, con la última línea casi dentro del área pequeña, acabó siendo su condena. Colombo ganó la posición a Gabbia y remató casi a bocajarro para encaminar una victoria que tuvo en su bolsillo durante muchísimos minutos.

Se le pudo escapar cuando Pulisic marcó en el minuto 58. Sólo el VAR, que certificó mano en su remate, pudo devolver el mando a los de De Rossi, que lo aguantaron todo hasta que Leao marcó el tanto en el último suspiro.

Pero no se rindió el club más antiguo de Italia. Tiró de pundonor tras un ejercicio descomunal de resistencia y logró, en la jugada posterior a encajar el tanto, plantarse en el área con peligro. Tanto que Bartesaghi barrió a Ellertsson y permitió soñar a De Rossi pese a las protestas de los jugadores milanistas. Stanciu, en el momento decisivo, erró y mandó demasiado arriba su lanzamiento.

El empate supo a poco a ambos. Al Génova, que se queda a sólo 3 puntos del descenso, por el penalti fallado y haber encajado en el 92. Al Milan por el dominio generalizado y permitir al Inter escaparse en solitario en lo más alto.

- Ficha técnica:

. 1 - Milan: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemakers (Fullkrug, m.65), Fofana (Loftus-Cheek, m.46), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic y Leao.

. 1 - Génova: Leali; Marcandalli, Ostigard, Vásquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi (Ellertson, m.64), Thorsby (Masini, m.64), Martín (Stanciu, m.83); Vitinha (Ekhator, m.76) y Colombo (Otoa, m.83).

Goles: 0-1, m.28: Colombo; 1-1, m.92: Leao.

Árbitro: Maurizio Mariani. Mostró tarjeta amarilla a Gabbia (m.70), Maignan (m.97), Pavlovic (m.97) por parte del Milan; y a Leali (m.81) por parte de Génova.

Incidencias: encuentro correspondiente a la decimonovena jornada de la Serie A, disputado en el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro) de Milán (norte de Italia).