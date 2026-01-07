Un investigador del CNIO prevé más y mejores tratamientos contra la metástasis cerebral en cinco o diez años

Manuel Valiente, jefe del Grupo de Metástasis Cerebral del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), ha impulsado el proyecto 'ALTERbrain', una iniciativa financiada con casi dos millones de euros por el Consejo Europeo de Investigación, que permitió descubrir cómo la metástasis en el cerebro puede modificar la actividad de las neuronas y causar graves problemas cognitivos. De acuerdo con el CNIO, este hallazgo representa un cambio relevante en la comprensión del impacto de la metástasis cerebral, ya que hasta ahora estos síntomas se atribuían únicamente al efecto masa provocado por el tumor. Según detalló el propio Valiente en una revisión publicada en la revista 'Trends in Cancer', este nuevo enfoque está reconfigurando las estrategias terapéuticas y abriendo nuevas líneas de tratamiento para esta complicación del cáncer.

El investigador señaló que, en un plazo de cinco a diez años, se espera el desarrollo de tratamientos más eficaces y variados para abordar la metástasis cerebral. Según publicó el CNIO, Valiente destacó la existencia en la actualidad de ensayos clínicos específicos que tienen como objetivo la prevención y el tratamiento de la metástasis cerebral. Sostiene que estos avances han modificado el panorama clínico y ofrecen nuevas expectativas a los pacientes afectados por esta enfermedad.

Valiente, quien ingresó al CNIO en 2015 con la misión de mejorar la calidad de vida de las personas con metástasis cerebral, expuso que los esfuerzos del grupo en la última década han generado dos ensayos clínicos activos, una herramienta para seleccionar fármacos de manera personalizada y diferentes resultados que impulsan cambios de paradigma en el tratamiento. Varios de estos resultados serán presentados en fechas próximas, informaron fuentes del CNIO.

El proyecto 'ALTERbrain' reveló cómo la metástasis cerebral puede incidir directamente en la manera en que los pacientes piensan y se comportan, superando la concepción previa que asociaba las alteraciones cognitivas simplemente a la presencia física del tumor en el tejido cerebral. Valiente afirmó que existen oportunidades para desarrollar estrategias terapéuticas que reduzcan o prevengan la disfunción cerebral asociada a la metástasis. Según argumentó el investigador, la necesidad de soluciones clínicas especializadas es urgente, pues hasta un 30 por ciento de quienes padecen cáncer desarrolla metástasis cerebral, especialmente procedente de tumores de mama, pulmón, piel y colon o recto. Actualmente, el tratamiento se limita a opciones como la cirugía o la radioterapia, indicaron los datos del CNIO.

Una de las paradojas señaladas por el grupo del CNIO consiste en que los progresos obtenidos en el abordaje del cáncer primario han incrementado la esperanza de vida de los pacientes, lo que otorga más tiempo para que aparezca metástasis cerebral. Este fenómeno ha contribuido a elevar su incidencia, explicaron los expertos del centro.

Los resultados obtenidos por el equipo de Valiente promueven un cambio conceptual. Hasta la fecha, la metástasis cerebral se consideraba una extensión del tumor original. Ahora, el Grupo de Metástasis Cerebral del CNIO propone tratarla como una patología con características propias, lo que tendría consecuencias directas sobre las estrategias terapéuticas. De acuerdo con lo expresado por Valiente y publicado por el CNIO, tratar la metástasis cerebral replicando el tratamiento del tumor primario resulta insuficiente. Según sus investigaciones, existen fármacos que podrían ser beneficiosos en este contexto, pero que no se consideran actualmente simplemente porque no forman parte del protocolo asociado al tumor de origen. “Vemos que hay fármacos potencialmente efectivos para tratar las metástasis que no están necesariamente ‘encima de la mesa’ del oncólogo, porque no son los que corresponden al tratamiento del tumor primario. Nuestros hallazgos sugieren que estamos dejando escapar oportunidades terapéuticas”, subrayó el investigador según publicó el CNIO.

Para lograr estos avances, el grupo del CNIO desarrolló 'RENACER', el primer banco mundial de muestras vivas de metástasis cerebral. Esta iniciativa, surgida ante la limitada disponibilidad de muestras en las colaboraciones previas con dos hospitales, permitió amplificar considerablemente la recolección para la investigación. Tal como consignó Valiente, la creación de una red nacional, en colaboración con el Biobanco del CNIO, consiguió la participación de 21 hospitales españoles en el lapso de cuatro años, y existe el objetivo de incorporar centros europeos en el futuro cercano.

La plataforma 'METPlatform', derivada de 'RENACER', permite ensayar fármacos de forma personalizada utilizando material biológico sobrante de los procedimientos clínicos realizados a cada paciente. Valiente precisó que, una vez obtenidas las autorizaciones regulatorias necesarias, será posible utilizar estas muestras para probar varias alternativas de tratamiento antes de seleccionar la más adecuada para cada caso. Según especificó el investigador para el CNIO, esta herramienta lleva la medicina de precisión a un nivel superior, ya que el enfoque habitual en el tumor primario no suele ser suficiente, mientras que la metástasis cerebral se asocia a la mayoría de las muertes relacionadas con el cáncer.

A través de 'METPlatform', los investigadores analizan las bases moleculares que diferencian a las metástasis cerebrales capaces de alterar la comunicación neuronal de las que no lo hacen. Este conocimiento constituye una base para diseñar mecanismos de prevención y abordaje más efectivos. El objetivo a corto plazo es complementar las muestras biológicas con una valoración cognitiva de los pacientes donantes. Para ello, el equipo del CNIO explora métodos innovadores basados en pruebas en línea y herramientas de inteligencia artificial. Valiente afirmó que todos los esfuerzos apuntan a desarrollar investigaciones que permitan mejorar la vida de quienes padecen metástasis cerebral, según recogió la publicación en 'Trends in Cancer'.