La UE afirma que el derecho "es más fuerte que la fuerza" y defiende que "Groenlandia pertenece a su pueblo"

Durante la inauguración de la presidencia chipriota del Consejo de la Unión Europea, António Costa, presidente del Consejo Europeo, sostuvo que ninguna decisión acerca de Dinamarca o Groenlandia debe tomarse sin el acuerdo de ambos. Destacó que estos territorios cuentan con el respaldo y la solidaridad de la Unión Europea. Este acto, del que informó la agencia Europa Press, tuvo lugar en Nicosia este miércoles y marcó el inicio del liderazgo de Chipre al frente de la institución europea en un periodo descrito como desafiante.

Según detalló Europa Press, Costa remarcó que Chipre lidera el Consejo en un momento complejo, y que la historia del país le ha permitido comprender lo fundamental que resulta el Derecho Internacional. Ante representantes y autoridades europeas, el presidente del Consejo afirmó que Europa se define, ante todo, como una comunidad de principios compartidos y no únicamente por su localización geográfica. Mencionó que la fortaleza de la Unión no solo radica en su economía desarrollada y en los esfuerzos para mejorar la inversión en defensa, sino especialmente en el compromiso para proteger esos valores fundamentales.

El medio Europa Press reseñó que Costa puntualizó que la Unión Europea no puede tolerar transgresiones al Derecho Internacional, sin importar si ocurren en Chipre, América Latina, Groenlandia, Ucrania o Gaza. Señaló durante su intervención que los europeos han aprendido a lo largo del tiempo que el unilateralismo conduce con rapidez a escenarios de conflicto y desestabilización.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, enfatizó en este evento que aunque la Unión Europea no es perfecta, representa una promesa de que las normas jurídicas prevalecen sobre la imposición de la fuerza. “La cooperación es más fuerte que la confrontación, el derecho es más fuerte que la fuerza, y estos principios también rigen para Groenlandia”, declaró la presidenta del Ejecutivo comunitario, según consignó Europa Press. Reforzó que la UE nació tras un periodo de confrontación, y que su existencia misma simboliza el valor de la paz, la seguridad y la cooperación internacional.

Von der Leyen valoró que Chipre asuma la presidencia en tiempos inciertos, ya que es uno de los países que mejor comprende el impacto de la división y los desafíos asociados a la estabilidad. La mandataria subrayó que la nación mediterránea aporta una autoridad moral única debido a su posición geográfica entre distintos continentes, tradiciones y conflictos. Esta situación, según puntualizó Europa Press, permite a Chipre entender la necesidad de paz y seguridad en el contexto actual.

A lo largo de los discursos, Von der Leyen y Costa remarcaron la relevancia del multilateralismo y la defensa del Derecho Internacional como fundamentos esenciales para las relaciones entre Estados y para la protección de los pueblos. La presidenta afirmó que la cooperación, el respeto a la legalidad internacional y la solidaridad guían las acciones del bloque europeo, y que estos valores también se aplican al caso de Groenlandia.

Costa, en su mensaje, manifestó que para la Unión Europea, la pertenencia de Groenlandia a su gente es innegociable, y reiteró su posición contra cualquier intento de imponer decisiones sobre esta región o Dinamarca sin contar con su consentimiento explícito. Indicó que las lecciones de la historia europea demuestran que situaciones impulsadas unilateralmente derivan en divisiones, violencia y ausencia de estabilidad.

Durante la ceremonia, ambos líderes europeos coincidieron en la importancia de mantener la coherencia en la defensa de los valores que sustentan la Unión y se comprometieron a continuar apoyando el respeto a la ley internacional tanto en Europa como fuera de sus fronteras. Europa Press señaló que este enfoque busca reforzar la legitimidad del proyecto europeo y su rol en la promoción de un orden global basado en normas.

La intervención de Von der Leyen y Costa también reflejó la perspectiva del bloque frente a otras crisis y conflictos internacionales, insistiendo en que la posición de la Unión se define por la solidez de su apoyo al Derecho Internacional y su disposición a defender la autodeterminación de los pueblos implicados. Los líderes reafirmaron el compromiso de la Unión Europea para avanzar en el multilateralismo y evitar los riesgos que históricamente ha traído consigo el unilateralismo.