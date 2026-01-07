Japón protesta ante China por la "continuada" exploración de hidrocarburos en aguas en disputa

Tokio expresó su preocupación ante la posibilidad de que China intensifique y amplíe su presencia mediante la construcción de nuevas instalaciones permanentes dedicadas a la exploración y extracción de hidrocarburos en el mar de China oriental. El gobierno japonés advirtió sobre este potencial escenario tras identificar movimientos recientes por parte de Pekín en la zona marítima en disputa, donde ambos países mantienen desacuerdos sobre la delimitación de fronteras. Según consignó la agencia de noticias Kiodo, el Ejecutivo nipón formalizó una nueva nota de protesta este miércoles a través de canales diplomáticos.

Tal como publicó dicha agencia, las autoridades japonesas detectaron una serie de actividades chinas correspondientes a trabajos de exploración de hidrocarburos dentro de áreas que Japón considera sujetas a negociación bilateral. El Ministerio de Asuntos Exteriores japonés transmitió esta queja oficial a los representantes de la República Popular China, subrayando que la proliferación de infraestructuras por parte de Pekín incrementa las tensiones en una región marítima especialmente sensible y constituye una línea roja para Tokio.

El medio Kiodo detalló que la nota diplomática japonesa criticó la construcción y operación de instalaciones permanentes chinas, que el gobierno de Fumio Kishida califica como un accionar unilateral y persistente a pesar de múltiples advertencias y protestas previas realizadas por Japón. En el texto, las autoridades niponas lamentaron que: “A pesar de las repetidas protestas y advertencias que hemos emitido sobre este asunto, siguen realizándose actividades en la zona de forma unilateral y continuada”.

El Gobierno japonés considera a la llamada línea media –que conecta, de norte a sur, puntos equidistantes entre las costas de ambos países– como frontera marítima provisional entre Japón y China en el mar de China oriental. No obstante, el gobierno chino no reconoce este criterio y continúa desarrollando sus capacidades de extracción sobre zonas que se encuentran cerca de dicho límite, generando así puntos de fricción diplomática, según publicó Kiodo.

En los años recientes, Tokio ha reiterado su postura crítica ante la creciente presencia tecnológica y operativa de China en la región. Las construcciones observadas por las autoridades japonesas incluyen plataformas y estructuras asociadas tanto a la exploración como a la posible extracción subsecuente de hidrocarburos. Según informó el medio japonés, funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores permanecen vigilantes ante cualquier nuevo avance de Pekín e insisten en la importancia de prevenir un escalamiento del conflicto derivado de decisiones unilaterales.

Las notas diplomáticas y las declaraciones públicas de las autoridades japonesas ponen de manifiesto la preocupación de Tokio por el posible aceleramiento de las obras chinas en la zona, lo que interpretan como un desafío directo a la estabilidad en el mar oriental. El desarrollo de infraestructura energética por parte de China, de acuerdo con fuentes citadas por Kiodo, ha sido un punto de partida para inspecciones periódicas y discusiones bilaterales, aunque hasta el momento sin avances sustanciales para resolver el desacuerdo sobre la delimitación marítima.

El historial de quejas y advertencias de Japón hacia China en relación con las actividades en el mar de China oriental refleja un patrón de respuestas diplomáticas destinadas a frenar la consolidación de instalaciones chinas y resguardar los intereses energéticos y de soberanía del archipiélago. Según detalló la agencia de noticias Kiodo, las autoridades japonesas han expresado de manera reiterada su temor a una escalada que derive en restricciones futuras para la navegación, la pesca y el acceso a recursos en la región.

El mar de China oriental se consolida así como un escenario de tensiones recurrentes entre Tokio y Pekín, donde las acciones unilaterales y la instalación de infraestructura permanente se sitúan en el centro de la controversia. Japón ha insistido en la necesidad de una gestión diplomática sostenida y transparente para evitar conflictos mayores por los recursos energéticos y la delimitación de fronteras en este sector estratégico del océano Pacífico, según recogió Kiodo en sus despachos informativos.