El Reina Sofía incorporó en 2025 404 obras de Dalí, Juan Genovés o Joan Fontcuberta por valor de 10,6 millones de euros

Un biombo realizado por Salvador Dalí a los 19 años, encargado por su hermana y con influencias asiáticas, forma parte destacada de las 81 obras adquiridas mediante compra por el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía durante el año 2025. Según informó el propio museo a través de un comunicado y consignó el medio de origen, la incorporación de estas piezas, junto con otras donaciones y depósitos, eleva a 404 el total de nuevas obras sumadas a la colección, cuyo valor global asciende a 10,6 millones de euros. Esta ampliación refuerza la representación femenina y la integración de artistas internacionales y emergentes en el repertorio institucional.

De acuerdo con lo publicado por la fuente original, en el conjunto de adquisiciones del Reina Sofía durante 2025 figuran nombres relevantes como Juan Genovés, Joan Fontcuberta, Victoria Civera, Manuela Ballester y Ángela de la Cruz, junto con figuras extranjeras entre las que destacan Judy Chicago, Giuseppe Campuzano, Marta Minujín y la artista palestina emergente Lara Salous. En total, estas obras proceden de 130 artistas diferentes, manifestando tanto la diversidad como el enfoque internacional en la selección reciente.

Tal como detalló el medio de comunicación, la obtención de las nuevas piezas artísticas se efectuó a través de varias vías: donaciones, compras financiadas por el propio museo o por el Ministerio de Cultura, y el depósito de la Fundación Museo Reina Sofía. Dentro del conjunto comprado, el Estado, por medio del Ministerio de Cultura, destinó una aportación especial de 2.206.389,11 euros, que permitió adquirir 81 obras por un total de 2,4 millones de euros. El resto corresponde a donaciones y obras depositadas, con 249 piezas donadas por diversos artistas y familias, y un valor contable de 3,065 millones de euros.

Un aspecto subrayado por la institución, según recogió la fuente, se refiere a la inversión orientada a incrementar la presencia de mujeres artistas: el 58,6% de los fondos empleados en compras correspondieron a obras realizadas por mujeres. No obstante, la distribución por número de artistas favoreció a los hombres: se adquirieron obras de 12 mujeres frente a 23 hombres entre las compras gestionadas por el Reina Sofía y el Ministerio de Cultura.

El proceso de adquisición y expansión de la colección del Reina Sofía se sostiene en tres pilares: compras efectuadas con recursos del museo y donaciones directas a la institución; adquisiciones sufragadas por el Ministerio de Cultura, que incluyen tanto compras efectuadas en la feria ARCO como en subastas avaladas por la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico; y depósitos procedentes de la Fundación Museo Reina Sofía. El objetivo, según el comunicado citado, apunta a incluir creadores previamente ausentes en la colección o cuyo trabajo estaba insuficientemente representado, así como piezas que dialoguen y establezcan vínculos conceptuales o históricos con obras ya presentes en el museo.

La ampliación también refleja un interés por fortalecer las líneas curatoriales del Reina Sofía, que abogan por la visibilización del arte creado por quienes promueven la igualdad de género, racial o cultural, de acuerdo al museo. La estrategia curatorial se orienta, según reportó la fuente, a diversificar la colección a través de trabajos que exploran y amplifican discursos sociales del siglo XX y las primeras décadas del XXI.

Entre las 81 adquisiciones figura el ya mencionado biombo de Dalí, obtenido mediante una puja en una subasta, un retrato de José de Togores, un bodegón de Celso Lagar, tres obras modernistas catalanas de Alexandre de Riquer y la pieza titulada 'Indolencia de 1920', creación de Ramón Jou Senabré. El museo también incorporó trabajos de Maruja Mallo, Delhy Tejero, Esther Boix, Carmen Pagés, Amèlia Riera, Judy Chicago, Isidoro Valcárcel, Isaac Díaz Pardo, Manuel Colmeiro y Urbano Lugrís, entre otros.

El segmento de donaciones aportó al patrimonio del museo 249 obras provenientes de 42 artistas, incluyendo seis piezas de Juan Genovés cedidas por su familia y la empresa familiar Trabajo ETRA. A las donaciones se suman obras de Soledad Sevilla, Juan Uslé, Miguel Benlloch, José Luis Tirado, Chus Burés, Alberto García Alix y Cees Van Gelderen. La Colección Baez-Tavárez donó un conjunto de 19 obras, con trabajos de Ernest Lothar, George Hausdorf, Joan Junyer Pascual-Fibla y José Vela Zanetti, y también se añade el Archivo de Ignacio Gómez de Liaño.

Recientes incorporaciones muestran una orientación hacia la recuperación y valorización de la obra de mujeres artistas, incluyendo la inclusión de cerámicas de Mercedes Amat, elaboradas en colaboración con Jacint Bofarull en los años 1965 y 1966, donadas por familiares. Instituciones como la Galería Juana de Aizpuru han cedido una escultura inicial de Cristina Iglesias, mientras que de la colección de Laia Abril han ingresado tres piezas de la serie 'On Rape', relacionadas con el ensayo fotográfico sobre la violación a raíz del caso de La Manada, según puntualizó la fuente mencionada.

En suma, según informa el medio de origen, la política de adquisiciones y ampliación de la colección del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en 2025 ha priorizado la introducción de artistas y discursos poco representados previamente, con una atención especial a la diversidad de género, origen y generación, además de fortalecer el fondo artístico con piezas de relevancia histórica y social.