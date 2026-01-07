El Ibex 35 abre a la baja (-0,1%), con Repsol cayendo más de un 2% y pendiente del crudo y de Venezuela

El precio internacional del barril de crudo Brent registró una caída de poco más del 1%, situándose en los 60,07 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) norteamericano experimentó un retroceso del 1,4% hasta alcanzar los 56,33 dólares. Este ajuste en las cotizaciones del petróleo coincide con movimientos relevantes en el mercado bursátil español, donde el Ibex 35 arrancó la jornada en negativo. Según informó el medio, la cotización del índice selectivo bajó un 0,11% al inicio de la sesión, alcanzando los 17.628 puntos a las nueve de la mañana, y amplió su descenso al 0,20% transcurridos quince minutos de negociación.

De acuerdo con los datos publicados, la sesión abrió marcada por el descenso superior al 2% de Repsol, que pasó a cotizar en 16,25 euros por acción. Este ajuste tuvo lugar en el contexto del anuncio realizado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su plataforma Truth Social, donde afirmó que la administración venezolana, actualmente liderada por Delcy Rodríguez, entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado al país norteamericano. Trump sostuvo que este volumen de petróleo de alta calidad se venderá a precio de mercado y que los fondos resultantes serán gestionados personalmente para asegurar su utilización en beneficio de las poblaciones de Venezuela y Estados Unidos.

El medio detalló que Repsol, una de las compañías españolas con más intereses en Venezuela, encabezó los retrocesos en el Ibex 35 en los primeros compases de la jornada. Además de la caída de Repsol, otras entidades financieras y corporativas del selectivo también operaron en negativo. Según consignó el medio, BBVA bajó un 1,3%, Santander un 0,49%, Grifols un 0,35% y CaixaBank un 0,33%.

En contraste con las empresas que sufrieron retrocesos, algunos valores consiguieron avances en el inicio de la jornada bursátil. Tal como publicó el medio, ArcelorMittal subió un 2,8%, Acciona Energía registró un crecimiento del 1,6%, Indra mejoró un 1,1%, Ferrovial aumentó un 1% e Inditex se anotó un ascenso del 0,98%. Estos datos reflejan un comportamiento mixto dentro del selectivo español.

El ámbito corporativo del día también incluyó la distribución de dividendos por parte de dos compañías. CIE Automotive anunció el pago de un dividendo bruto de 0,47 euros por acción con cargo a los resultados correspondientes a 2025. Por su parte, Redeia comunicó la entrega de 0,20 euros brutos por título a sus accionistas, igualmente con cargo a las cuentas de 2025. El medio detalló que estas remuneraciones volverán a colocar el foco en las estrategias de retribución al accionista dentro de la plaza madrileña.

En el panorama de las principales Bolsas europeas, la información recogida señaló que el inicio de la jornada fue dispar. El selectivo de Fráncfort repuntó un 0,4% y el índice de París avanzó un 0,2%, mientras que la Bolsa de Londres descendió un 0,2%. Este comportamiento diverso refleja la influencia de factores locales y globales que afectan de manera diferencial a los mercados europeos.

En cuanto al mercado de divisas, según informó el medio, el euro cotizaba frente al dólar estadounidense en 1,1684, mostrándose estable en comparación con jornadas previas. En el segmento de deuda soberana, el rendimiento exigido al bono español a 10 años se situó en el 3,249%, lo que representa un ligero retroceso respecto a sesiones anteriores.

El contexto geopolítico internacional, marcado por los últimos acontecimientos en Venezuela y los movimientos en el sector energético, continúa generando incertidumbre en los mercados. La decisión de entregar hasta 50 millones de barriles de petróleo venezolano a Estados Unidos, anunciada por Donald Trump y recogida por el medio, ha reforzado la atención sobre las compañías petroleras con inversiones en la región. En este contexto, Repsol permanece como uno de los actores clave para el mercado energético español, haciendo patente la influencia de factores externos en su cotización bursátil.

El inicio de la sesión estuvo condicionado por los máximos históricos alcanzados en la jornada previa tanto por la Bolsa madrileña como por Wall Street, lo cual generó expectativas de continuidad alcista que no se materializaron en la apertura. El retroceso inicial del Ibex 35, seguido de un aumento en la bajada minutos después, mostró la sensibilidad del mercado español ante noticias internacionales que impactan directamente sectores como el energético y financiero.

A lo largo de la mañana, la volatilidad se mantuvo en el selectivo español, en medio de un escenario internacional en el que las tensiones sobre el suministro de petróleo y la evolución del contexto político en Venezuela mantienen el foco de atención de los inversores. Según reportó el medio, las operaciones y decisiones corporativas, junto a los anuncios políticos, configuraron una jornada marcada por la prudencia, la selectividad en la toma de posiciones y la vigilancia de los indicadores internacionales.